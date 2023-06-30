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Список сотрудников
Дата публикации: 30 июн 2023
Чтобы увидеть список сотрудников, работающих в вашей компании, выполните следующие действия:
Шаг 1. Выберите раздел «Сотрудники»
Шаг 2. В разделе «Мои сотрудники» указаны все действующие агенты вашей компании.
Чтобы посмотреть список сотрудников в конкретном офисе, перейдите в раздел «Моя компания» и выберите нужную компанию
Далее выберите нужный офис
Откроется список сотрудников, закрепленных за выбранным офисом
Чтобы посмотреть уволенных сотрудников, выберите вкладку «Уволенные». Здесь отображаются все сотрудники, которые когда-либо работали в компании.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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