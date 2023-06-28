Список клиентов
В списке клиентов можно получить информацию о ранее зарегистрированных менеджером клиентах и оформленных заявках.
Список всех ваших клиентов доступен в разделе «Мои клиенты».
Отображение клиентов в списке можно отфильтровать по:
- типу сделки (ипотечные, неипотечные);
- статусу сделки (выбрав из раскрывающегося списка);
- периоду подачи заявки;
- наличию оценки от клиента после сделки
По каждому клиенту доступна следующая информация:
- ФИО клиента;
- номер сделки;
- дата и время создания заявки;
- статус заявки*
* Есть несколько статусов: черновик, отправлено в банк, возврат на доработку, принято в работу, кредитный анализ, кредит одобрен, поиск объекта, сбор документов, не кредитуем, отказ банка, отказ клиента, одобрение объекта, объект согласован, кредит выдан.
Из списка клиентов можно перейти в заявку клиента, нажав на строку с его именем.
Можно ли удалить заявки из списка клиентов
Из списка клиентов можно удалить только заявки в статусе «Черновик» и «Возврат на доработку». Сделать это может автор заявки (агент) или его руководитель.
Удаление из списка клиентов заявок в статусе «Черновик»
Чтобы удалить заявку в статусе «Черновик», выберите ее из списка и наведите указатель на кнопку «Черновик», кнопка изменится на «Удалить», а система попросит подтвердить удаление.
Если заявку в статусе «Черновик» удаляет агент или руководитель, то заявка удаляется и на стороне клиента.
Удаление из списка клиентов заявок в статусе «Возврат на доработку»
Агент и руководители агентов могут удалять заявки в статусе «Возврат на доработку» из списка клиентов. Для этого выберите нужную заявку, наведите указатель на кнопку «Возврат на доработку», кнопка изменится на «Удалить», а система попросит подтвердить удаление.
При удалении заявки из списка она удаляется только на стороне Партнера (агент исключается из участников). В кабинете клиента заявка остается, и если клиент захочет, то может продолжить работу с ней или удалить совсем.
Если заявку в статусе «Возврат на доработку» удаляет агент, то она уходит из списка и у агента, и у его руководителей.
Если заявку удаляет руководитель (компании или офиса), то сделка пропадает из списка и у агента.