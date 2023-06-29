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Создание и редактирование офиса
Дата публикации: 29 июн 2023
Для более гибкого управления руководитель компании может создать один или несколько офисов для своей компании. Управление офисом возлагается на руководителя офиса.
Создание офиса
Шаг 1. Перейдите в раздел «Моя компания» и нажмите кнопку «Добавить офис».
Шаг 2. На открывшейся странице:
- выберите компанию, в которой будет создан новый офис
- внесите информацию об офисе: название офиса, адрес расположения и телефон
- нажмите кнопку «Сохранить изменения»
Редактирование офиса
Шаг 1. В разделе «Моя компания» наведите указатель мыши на нужный офис и нажмите значок «Карандаш».
Шаг 2. В открывшемся окне обновите нужную информацию и нажмите «Сохранить изменения».
Руководитель офиса может управлять настройками офиса:
Обратите внимание, что у руководителя компании или офиса в своем личном кабинете есть приоритетное право управлять настройками отображения своих сотрудников в каталоге.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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