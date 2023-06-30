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Смена руководителя офиса
Дата публикации: 30 июн 2023
Чтобы сменить руководителя офиса, руководитель компании должен выполнить следующие действия:
Шаг 1. Выберите необходимый офис и нажмите иконку «Карандаш», чтобы перейти в режим редактирования.
Шаг 2. На открывшейся странице редактирования офиса нажмите «Сменить» в блоке «Руководитель офиса».
Шаг 3. Далее возможно два варианта:
- «Снять роль руководителя офиса» - забрать у сотрудника права руководителя и оставить его в роли агента в этом офисе
- «Уволить» - снять сотрудника с роли руководителя офиса и уволить его из компании
Шаг 4. Далее система предложит вам назначить нового руководителя офиса
Илья Шайдуров
Автор статьи
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