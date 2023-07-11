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Скидки на пакеты продвижений

Дата публикации: 11 июл 2023
Скидки на пакеты продвижений

У руководителя компании появилась возможность собрать свой пакет продвижения

С тарифами на платное продвижение вы можете ознакомиться в статье «Продвижение объявлений: как получить больше звонков»

Скидки на тарифы в пакете продвижения

Количество объявлений

Тариф «Экспресс»

Тариф «Премиум»

Тариф «ТОП»

1 объявление

скидка не предоставляется

скидка не предоставляется

скидка не предоставляется

от 2 до 4 объявлений

1%

2%

3%

от 5 до 9 объявлений

2%

3%

4%

от 10 до 19 объявлений

4%

6%

8%

от 20 до 29 объявлений

8%

12%

16%

от 30 до 299 объявлений

12%

18%

24%

от 300 до 499 объявлений

16%

24%

32%

от 500 до 1999 объявлений

18%

27%

36%

от 2000 до 2500000 объявлений

20%

30%

40%

Пример расчёта: собираем пакет для Москвы

В него входят: 25 ТОПов, 10 Премиумов и 5 Экспрессов

Согласно таблице:

  • цена одного ТОПа составит 822,36 руб. (979 со скидкой 16%)
  • цена одного Премиума 533,92 руб. (268 со скидкой 6%)
  • цена одного Экспресса составит 347,90 руб. (355 со скидкой 2%)

Перемножаем цены на количество продвижений и складываем

(822,36*25)+(533,92*10)+(347,90*5)=27 638 руб. (вместо 31 930 без скидки)

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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