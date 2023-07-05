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Ручная подача объявлений
Дата публикации: 05 июл 2023
Вы можете добавить каждое объявление вручную через форму в разделе «Мои квартиры».
Как добавить объявление
- Авторизуйтесь на Домклик
- Зайдите в раздел «Мои объявления»
- Нажмите кнопку «Разместить объявление»
- Заполните форму объявления
Илья Шайдуров
Автор статьи
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