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Решение наиболее распространенных ошибок

Дата публикации: 28 июн 2023
Решение наиболее распространенных ошибок
Содержание

При возникновении ошибок, как правило, требуется очистка кеша браузера. Как это сделать?

В Chrome

  1. Откройте окно очистки истории — перейдите по ссылке chrome://settings/clearBrowserData или нажмите сочетание клавиш Ctrl + Shift + Del (в Windows) или Shift + ⌘ + Backspace (в Mac OS)
  2. Нажмите «Удалить данные»
  3. Перезагрузите страницу

В Safari

  1. Нажмите одновременно ⌘ + Alt + R (в Mac OS)

В Internet Explorer

  1. Нажмите сочетание клавиш Ctrl + Shift + Del
  2. В окне «Удаление истории обзора» включите опцию «Временные файлы Интернета и веб-сайтов». Убедитесь, что остальные опции отключены.
  3. Нажмите кнопку «Удалить».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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