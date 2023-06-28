1 мин
570
Решение наиболее распространенных ошибок
Дата публикации: 28 июн 2023
Содержание
При возникновении ошибок, как правило, требуется очистка кеша браузера. Как это сделать?
В Chrome
- Откройте окно очистки истории — перейдите по ссылке chrome://settings/clearBrowserData или нажмите сочетание клавиш Ctrl + Shift + Del (в Windows) или Shift + ⌘ + Backspace (в Mac OS)
- Нажмите «Удалить данные»
- Перезагрузите страницу
В Safari
- Нажмите одновременно ⌘ + Alt + R (в Mac OS)
В Internet Explorer
- Нажмите сочетание клавиш Ctrl + Shift + Del
- В окне «Удаление истории обзора» включите опцию «Временные файлы Интернета и веб-сайтов». Убедитесь, что остальные опции отключены.
- Нажмите кнопку «Удалить».
Илья Шайдуров
Автор статьи
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах