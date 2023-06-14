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Рекламное продвижение на Домклик
Дата публикации: 14 июн 2023
Содержание
Домклик предлагает партнерам-строительным компаниям возможность рекламного позиционирования жилых комплексов на сайте Домклик с целью повышения продаж.
Возможности медийной рекламы на Домклик
- Ежемесячная активная аудитория Домклик — более 7 млн человек
- Широкий выбор рекламных форматов в различных разделах сайта Домклик: главная страница, поиск, карточка объявления и дома
- Возможность индивидуального продвижения с рекламной лендинг-страницей вашей компании
- Гибкие настройки размещений под ваши потребности
- Сквозная аналитика по ключевым метрикам эффективности.
Примеры размещений
Баннер-логотип с брендированием подложки на главной странице Домклик
Специальные предложения в «Новостройках» на главной странице Домклик
Баннер в середине поисковой выдачи
Баннер под контактным блоком в карточке объявления
Что нужно для запуска рекламной кампании
- Согласовать медиаплан и договор
- Направить контент для подготовки рекламных форматов
- Подписать договор
- Протестировать размещение
- Направить предоплату
С чего начать
Отправьте запрос на почту dapavlov@domclick.ru
Мы ответим вам в течение 3 рабочих дней.
Узнать о подключении и оплате, а также найти ответы на другие популярные вопросы можно в статье «Ответы на частые вопросы о рекламном продвижении».
Илья Шайдуров
Автор статьи
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