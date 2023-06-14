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Рекламное продвижение на Домклик

Дата публикации: 14 июн 2023
Рекламное продвижение на Домклик
Содержание

Домклик предлагает партнерам-строительным компаниям возможность рекламного позиционирования жилых комплексов на сайте Домклик с целью повышения продаж.

Возможности медийной рекламы на Домклик

  • Ежемесячная активная аудитория Домклик — более 7 млн человек
  • Широкий выбор рекламных форматов в различных разделах сайта Домклик: главная страница, поиск, карточка объявления и дома
  • Возможность индивидуального продвижения с рекламной лендинг-страницей вашей компании
  • Гибкие настройки размещений под ваши потребности
  • Сквозная аналитика по ключевым метрикам эффективности.

Примеры размещений

Баннер-логотип с брендированием подложки на главной странице Домклик

Специальные предложения в «Новостройках» на главной странице Домклик

Баннер в середине поисковой выдачи

Баннер под контактным блоком в карточке объявления

Что нужно для запуска рекламной кампании

  • Согласовать медиаплан и договор
  • Направить контент для подготовки рекламных форматов
  • Подписать договор
  • Протестировать размещение
  • Направить предоплату

С чего начать

Отправьте запрос на почту dapavlov@domclick.ru

Мы ответим вам в течение 3 рабочих дней.

Узнать о подключении и оплате, а также найти ответы на другие популярные вопросы можно в статье «Ответы на частые вопросы о рекламном продвижении».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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