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Рейтинг агентств недвижимости на Домклик

Дата публикации: 04 июл 2023
Рейтинг агентств недвижимости на Домклик

Для всех посетителей сайта Домклик доступен рейтинг агентств недвижимости

В рейтинге принимают участие только компании типа «агентства недвижимости» – ООО или ИП, ведущие риелторскую деятельность.

Рейтинг формируется для конкретного города или региона — для этого в соответствующем поле необходимо указать желаемую локацию. Также возможен поиск по конкретной компании.

Особенности формирования рейтинга

Компании, представленные в рейтинге можно отсортировать по двум показателям:

  • Количество сделок.

Учитываются все сделки, в которых принимали участия агенты компании за последние 12 месяцев.

  • Оценка клиентов.

Качественный показатель, который учитывает все оценки от реальных клиентов, которые получили агенты компании при проведении сделок за последние 12 месяцев.

❗️Если руководитель отключил отображение компании на витрине, то агентство в рейтинге отображаться не будет.

Средняя оценка и количество сделок учитываются только для агентов, закрепленных за офисами агентств недвижимости на Домклик.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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