Рейтинг агентств недвижимости на Домклик
Для всех посетителей сайта Домклик доступен рейтинг агентств недвижимости
В рейтинге принимают участие только компании типа «агентства недвижимости» – ООО или ИП, ведущие риелторскую деятельность.
Рейтинг формируется для конкретного города или региона — для этого в соответствующем поле необходимо указать желаемую локацию. Также возможен поиск по конкретной компании.
Особенности формирования рейтинга
Компании, представленные в рейтинге можно отсортировать по двум показателям:
- Количество сделок.
Учитываются все сделки, в которых принимали участия агенты компании за последние 12 месяцев.
- Оценка клиентов.
Качественный показатель, который учитывает все оценки от реальных клиентов, которые получили агенты компании при проведении сделок за последние 12 месяцев.
❗️Если руководитель отключил отображение компании на витрине, то агентство в рейтинге отображаться не будет.
Средняя оценка и количество сделок учитываются только для агентов, закрепленных за офисами агентств недвижимости на Домклик.