Регистрация компании
Для регистрации компании на Домклик фактическому руководителю компании, обладающему правом действовать от имени юридического лица, указанном в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, или лицу, действующему по доверенности, необходимо выполнить следующие действия:
Шаг 1. Зайти на Домклик PRO и зарегистрироваться
Шаг 2. Подтвердить данные своего профиля. Подробнее в статье «Подтверждение данных профиля».
Шаг 3. Перейти в кабинет партнера в раздел «Основное», открыть вкладку «Места работы» и нажать «Добавить свою компанию на Домклик PRO»
Шаг 4. В открывшемся окне выбрать тип компании:
Шаг 5. Далее ввести ИНН компании или ее название. Система найдет компанию из всего списка ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Укажите номер телефона компании — в дальнейшем по этому телефону в компанию будут поступать звонки от посетителей сайта Домклик.
Инструкцию по регистрации в статусе плательщика налога на профессиональный доход читайте в статье «Регистрация самозанятых»
Шаг 6. После указания необходимых данных система проверит информацию по руководителю компании и организации на соответствие требованиям к партнерам банка.
Если согласно выписке по ЕГРЮЛ/ЕГРИП, вы не являетесь руководителем, система предложит загрузить скан доверенности на управление компанией на Домклик.
Подробную инструкцию по назначению руководителя по доверенности читайте в статье «Назначение руководителя компании»
Шаг 7. Если компания соответствует требованиям Банка, вам останется только подписать документы о сотрудничестве простой электронной подписью – с помощью специального смс-кода.
Шаг 8. Если подписание выполнено успешно, то компания становится партнером Домклик от Сбера
Перед началом работы в кабинете партнера система подскажет, какие действия необходимо выполнить.
Шаг 9. В соответствии со 115-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества обязаны встать на учет в Росфинмониторинг и в своей деятельности руководствоваться Памяткой РФМ.
Как создать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, для чего он нужен, как пройти обучение требованиям ПОД/ФТ, смотрите короткий видеоролик.
Причины отказа регистрации компании
Если система не сможет зарегистрировать компанию, появится сообщение об ошибке с рекомендациями по ее устранению.
Вы не являетесь руководителем
Данные пользователя Домклик PRO не совпадают с данными фактического руководителя компании по данным из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Зарегистрируйте в Домклик PRO фактического руководителя компании или обратитесь в налоговую инспекцию, чтобы обновить информацию о ЕГРЮЛ или ЕГРИП, или воспользуйтесь правом регистрации по доверенности.
Статус компании «Недействующая»
Ликвидированная компания не может быть зарегистрирована на Домклик PRO. Если статус компании «Действующая», необходимо обратиться в налоговую инспекцию, чтобы актуализировать статус в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Компания в статусе «Ликвидация» или «Банкротство»
На Домклик PRO не могут быть зарегистрированы компании, в отношении которых инициированы процедуры банкротства или ликвидации. Если таковой процедуры нет, то необходимо обратиться в налоговую инспекцию, чтобы актуализировать статус в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Отсутствует нужный ОКВЭД
При регистрации агентства недвижимости необходимо, чтобы в сведениях о видах экономической деятельности компании были указаны коды ОКВЭД 68 — Операции с недвижимым имуществом.
Для компаний с типом «Подрядчик» обязательно наличие кода ОКВЭД 41.2 и/или 41.20 — Строительство жилых и нежилых зданий, или не менее 3-х иных ОКВЭД, необходимых для проведения строительных работ (42.21, 43.11, 43.12/12.1, 43.29, 43.31-34, 43.39, 43.91, 43.99), один из которых является основным.