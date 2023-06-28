Регистрация клиента в Домклик
Для подачи заявки на кредит, а также для создания кабинета для клиента, где он сможет получить консультацию в чате или по телефону, а также самостоятельно, без визита в банк, подать заявку на кредит, необходимо зарегистрировать клиента в Домклик.
Создание расчета
Шаг 1. Войдите в свой кабинет Домклик PRO
Шаг 2. Нажмите кнопку «Создать заявку»
Шаг 3. Откроется калькулятор. Выберите программу кредитования.
Шаг 4. Двигая ползунки или вводя цифры на клавиатуре, укажите параметры кредита. Результаты расчета появятся в блоке расчетов
Регистрация клиента
Шаг 1. После того, как расчет произведен, введите данные клиента в форму регистрации
Шаг 2. При наличии ошибок поле ввода подсветится красной рамкой. Исправьте данные в соответствии с рекомендацией подсказок.
Шаг 3. После того, как все данные будут введены корректно, нажмите кнопку «Создать заявку».
Шаг 4. Клиент получит смс-оповещение о создании для него личного кабинета в Домклик и код для входа.
Шаг 5. Перейдите в окно подачи заявки, заполните всю необходимую информацию, нажмите кнопку «Отправить заявку в СберБанк».