Редактирование и удаление объявления
Редактирование объявления
- Авторизуйтесь на Домклик;
- Перейдите в раздел «Мои объявления»;
- В списке объявлений выберите то, которое хотите отредактировать;
- Внесите изменения;
- Нажмите кнопку «Сохранить».
Ваше объявление отправится на модерацию. В среднем модерация занимает 15 минут. По результатам модерации объявление будет опубликовано или вернётся к вам на доработку.
❗️При изменении кадастрового номера срок ожидания скидки начнётся заново. Также будет заказана новая выписка из ЕГРН.
Отредактировать объявление, размещенное через фид, можно только через CRM партнера (система, через которую размещаются объявления).
Через личный кабинет Домклик в разделе «Мои объявления» редактирование объявлений, размещенных через фид, недоступно.
Срок обновления XML-фида занимает до 6 часов.
Удаление и снятие объявления с публикации
Объявление можно удалить или снять с публикации. В первом случае объявление сразу будет перемещено в архив, во втором — во вкладку «Снятые».
❗️Удалить или снять с публикации объявление, размещенное через фид, можно только через CRM партнера (система, через которую размещаются объявления).
Через личный кабинет Домклик в разделе «Мои объявления» удаление или снятие с публикации объявлений, размещенных через фид, недоступно.
Срок обновления XML-фида занимает до 6 часов.
Как снять объявление с публикации в ПК-версии сайта
- Войдите в личный кабинет Домклик;
- Перейдите в раздел «Мои объявления» и выберите объявление для снятия с публикации;
- Перейдите в дополнительное меню (троеточие) или нажмите «Редактировать»;
- Нажмите «Снять с публикации»;
- Выберите соответствующую причину (Передумал продавать, Продал через ДКлик, Продал где-то ещё, Продаю через агентство, Объявление забронировано или под авансом, Снимаю объявление временно, Другая причина).
Как снять объявление с публикации в мобильном приложении
- Проверьте, что у вас установлена последняя версия приложения и при необходимости обновите его ссылке;
- Войдите в личный кабинет;
- В разделе «Кабинет» нажмите «Мои объявления» и откройте нужное объявление;
- Нажмите дополнительное меню (три вертикальные точки) справа вверху и далее «Снять с публикации»;
- Выберите соответствующую причину (Передумал продавать, Продал через ДКлик, Продал где-то ещё, Продаю через агентство, Другое).
Удаление объявления
У объявления могут быть разные статусы. От статуса объявления зависит, можно его удалить или нет.
Если статус «Снято с публикации»
Объявления с таким статусом не отображаются в поиске на сайте Домклик. Открыть объявление получится только зная прямую ссылку на него, а позвонить продавцу или посмотреть его номер телефона невозможно.
В объявлении отсутствуют фотографии и номер квартиры, поэтому идентифицировать объект нельзя. Полному удалению такой объект не подлежит.
Если статус «Объект нашел своего покупателя и готовится к сделке (Подготовка к сделке)»
Объявление в статусе «Объект нашел своего покупателя и готовится к сделке» не может быть удалено технической поддержкой, так как оно выбрано и отправлено покупателем на согласование в банк.
Покупателю сначала нужно отказаться от объекта: через личный кабинет Домклик или сообщив об отказе менеджеру по сопровождению сделки.
Как только информация об отказе будет получена, объявление автоматически восстановится на сайте, и продавец сможет удалить его.
Если статус «Объект продан за ** дней»
Объявления с таким статусом не отображаются в поиске на сайте Домклик. Открыть объявление получится только зная прямую ссылку на него, а позвонить продавцу или посмотреть его номер телефона невозможно.
В объявлении отсутствуют фотографии и номер квартиры, поэтому идентифицировать объект нельзя. Полному удалению такой объект не подлежит.
Если статус «Объявление опубликовано»
Для удаления объявления в мобильном приложении
- Проверьте, что у вас установлена последняя версия приложения и при необходимости обновите его ссылке;
- Войдите в личный кабинет;
- В разделе «Кабинет» нажмите «Мои объявления» и выберите нужное;
- Нажмите дополнительное меню (три вертикальные точки) справа вверху и дальше «Удалить»;
- Выберите причину удаления.
Для удаления объявления в ПК-версии сайта
- Войдите в личный кабинет Домклик;
- Перейдите в раздел «Мои объявления» и выберите нужное;
- Нажмите «Удалить» и ознакомьтесь с сообщением: «Действие нельзя будет отменить. Вы уверены, что хотите удалить объявление?». Если вы согласны, подтвердите действие нажатием кнопки «Удалить».