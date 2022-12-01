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Публикация объектов по переуступке прав от агентств недвижимости через XML-фид

Дата публикации: 01 дек 2022
Публикация объектов по переуступке прав от агентств недвижимости через XML-фид
  • Если у вас фид типа YRL (от Яндекс), требования для публикации объявления на Домклик такие же, как для публикации на Яндекс.Недвижимость

Обязательные поля:

Тег <new-flat> — признак новостройки, значения: «да», «true», «1», «+»

Тег <yandex-building-id> — идентификатор жилого комплекса в базе Яндекс, значение согласно справочнику Яндекс.Недвижимость

Для привязки объявления к конкретному корпусу достаточно указать координаты или адрес (если уже присвоен постоянный) через стандартные теги адреса.

Подробнее о публикации через фид YRL (от Яндекс)

  • Если у вас фид типа CIAN (от Циан), требования для публикации объявления на Домклик такие же, как для публикации на Циан

Обязательные поля:

Тег <Category> – признак новостройки, значение — newBuildingFlatSale

Тег <JKSchema>

Подтег <Id> — идентификатор ЖК в базе Циан, значение — можно получить из url карточки ЖК на сайте Циан, например: https://spb.cian.ru/zhiloy-kompleks-svetlana-park-sankt-peterburg-75380/ (в данном случае 75380 будет ID ЖК).

Для привязки объявления к конкретному корпусу достаточно указать координаты или адрес (если уже присвоен постоянный) через стандартные теги адреса.

Подробнее о публикации через фид CIAN (от Циан)

  • Рекомендуемый вариант. Собственные теги Домклик

Заводить в ваших CRM собственные теги Домклик для публикации новостроек (тег ЖК и тег Корпуса).

Собственные теги Домклик для фида типа AVITO:

NewDevelopmentDomclickId – тег жилищный комплекс

— тег Housing

DomclickId — корпус ID корпуса Домклик можно найти в карточке ЖК в блоке подробнее по домам (см. картинку ниже)

Пример:

...

<NewDevelopmentDomclickId>7</NewDevelopmentDomclickId> --Домкликidкомплекса

<Housing>

<DomclickId>9</DomclickId> --Домкликidкорпуса

</Housing>

...

Собственные теги Домклик для фида типа YRL (от Яндекс):

— domclick-building-id — жилищный комплекс

— domclick-house-id — корпус ID корпуса Домклик можно найти в карточке ЖК в блоке подробнее по домам (см. картинку ниже)

Пример:

...

<domclick-building-id>1</domclick-building-id> --Домкликidкомплекса

<domclick-house-id>2</domclick-house-id>--Домкликidкорпуса

...

Собственные теги Домклик для фида типа CIAN (от Циан):

— тег JKSchema:

— DomclickId – комплекс

House

DomclickId – корпус ID корпуса Домклик можно найти в карточке ЖК в блоке подробнее по домам (см картинку ниже)

Пример:

...

<JKSchema>

<DomclickId>96792</DomclickId> -- Домклик id комплекса

<House>

<DomclickId>9679211</DomclickId> -- Домклик id корпуса

</House>

</JKSchema>

...

Альтернативный вариант

Для привязки к корпусу — вместо ID корпуса можно указать координаты корпуса или адрес дома (если дому присвоен полный адрес). Теги адреса/координат используются стандартные для того типа фида, которым вы пользуетесь Яндекс/Циан/Авито (дополнительно заводить новые теги не нужно).

Определение ID корпуса на странице ЖК Домклик
Определение ID корпуса на странице ЖК Домклик

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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