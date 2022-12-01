Публикация объектов по переуступке прав от агентств недвижимости через XML-фид
- Если у вас фид типа YRL (от Яндекс), требования для публикации объявления на Домклик такие же, как для публикации на Яндекс.Недвижимость
Обязательные поля:
Тег <new-flat> — признак новостройки, значения: «да», «true», «1», «+»
Тег <yandex-building-id> — идентификатор жилого комплекса в базе Яндекс, значение согласно справочнику Яндекс.Недвижимость
Для привязки объявления к конкретному корпусу достаточно указать координаты или адрес (если уже присвоен постоянный) через стандартные теги адреса.
Подробнее о публикации через фид YRL (от Яндекс)
- Если у вас фид типа CIAN (от Циан), требования для публикации объявления на Домклик такие же, как для публикации на Циан
Обязательные поля:
Тег <Category> – признак новостройки, значение — newBuildingFlatSale
Тег <JKSchema>
Подтег <Id> — идентификатор ЖК в базе Циан, значение — можно получить из url карточки ЖК на сайте Циан, например: https://spb.cian.ru/zhiloy-kompleks-svetlana-park-sankt-peterburg-75380/ (в данном случае 75380 будет ID ЖК).
Для привязки объявления к конкретному корпусу достаточно указать координаты или адрес (если уже присвоен постоянный) через стандартные теги адреса.
Подробнее о публикации через фид CIAN (от Циан)
- Рекомендуемый вариант. Собственные теги Домклик
Заводить в ваших CRM собственные теги Домклик для публикации новостроек (тег ЖК и тег Корпуса).
Собственные теги Домклик для фида типа AVITO:
— NewDevelopmentDomclickId – тег жилищный комплекс
— тег Housing
— DomclickId — корпус ID корпуса Домклик можно найти в карточке ЖК в блоке подробнее по домам (см. картинку ниже)
Пример:
...
<NewDevelopmentDomclickId>7</NewDevelopmentDomclickId> --Домкликidкомплекса
<Housing>
<DomclickId>9</DomclickId> --Домкликidкорпуса
</Housing>
...
Собственные теги Домклик для фида типа YRL (от Яндекс):
— domclick-building-id — жилищный комплекс
— domclick-house-id — корпус ID корпуса Домклик можно найти в карточке ЖК в блоке подробнее по домам (см. картинку ниже)
Пример:
...
<domclick-building-id>1</domclick-building-id> --Домкликidкомплекса
<domclick-house-id>2</domclick-house-id>--Домкликidкорпуса
...
Собственные теги Домклик для фида типа CIAN (от Циан):
— тег JKSchema:
— DomclickId – комплекс
— House
— DomclickId – корпус ID корпуса Домклик можно найти в карточке ЖК в блоке подробнее по домам (см картинку ниже)
Пример:
...
<JKSchema>
<DomclickId>96792</DomclickId> -- Домклик id комплекса
<House>
<DomclickId>9679211</DomclickId> -- Домклик id корпуса
</House>
</JKSchema>
...
Альтернативный вариант
Для привязки к корпусу — вместо ID корпуса можно указать координаты корпуса или адрес дома (если дому присвоен полный адрес). Теги адреса/координат используются стандартные для того типа фида, которым вы пользуетесь Яндекс/Циан/Авито (дополнительно заводить новые теги не нужно).