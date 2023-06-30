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Проверка Сбербанком заявок на кредит от партнера

Дата публикации: 30 июн 2023
Проверка Сбербанком заявок на кредит от партнера

Сбербанк на постоянной основе проверяет заявки на кредит, которые поступают от партнеров. В случае выявления мошеннической схемы, подлога документов или других нарушений, компания будет заблокирована и не сможет подавать заявки на ипотечные кредиты для своих клиентов.

Актуальный статус партнера отображается на странице списка компаний, которая доступна главам компаний и руководителям офисов.

Таких статусов всего три:

  1. Компания может подавать заявки на кредит.
  2. Компания может подавать заявки на кредит, но есть подозрение на мошенничество. Срок рассмотрения заявки на кредит может быть увеличен из-за дополнительных проверок.
  3. Компания заблокирована и не может подавать заявки на кредит.

Чтобы увидеть причину блокировки, главе компании или руководителю офиса необходимо открыть страницу заблокированной компании. На экране будет указана причина блокировки.

❗️Банк не раскрывает информацию, по каким заявкам или заявкам от каких агентов компания была заблокирована.

При блокировке компании ее руководитель и собственники также блокируются. Как следствие, они не смогут добавить свои компании на Домклик в течение 2 лет.

Разблокировка компаний, руководителей и собственников на текущий момент не предусмотрена.

Список компаний с отображением статуса:

Страница компании с описанием причины блокировки:

Проверки проводятся по всем сотрудникам компании. Информация о блокировках доступна в списке «Мои сотрудники»:

О других причинах блокировки и об ограничениях, накладываемых на компанию, можно ознакомиться в статье «Блокировка компании».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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