Проверка Сбербанком заявок на кредит от партнера
Сбербанк на постоянной основе проверяет заявки на кредит, которые поступают от партнеров. В случае выявления мошеннической схемы, подлога документов или других нарушений, компания будет заблокирована и не сможет подавать заявки на ипотечные кредиты для своих клиентов.
Актуальный статус партнера отображается на странице списка компаний, которая доступна главам компаний и руководителям офисов.
Таких статусов всего три:
- Компания может подавать заявки на кредит.
- Компания может подавать заявки на кредит, но есть подозрение на мошенничество. Срок рассмотрения заявки на кредит может быть увеличен из-за дополнительных проверок.
- Компания заблокирована и не может подавать заявки на кредит.
Чтобы увидеть причину блокировки, главе компании или руководителю офиса необходимо открыть страницу заблокированной компании. На экране будет указана причина блокировки.
❗️Банк не раскрывает информацию, по каким заявкам или заявкам от каких агентов компания была заблокирована.
При блокировке компании ее руководитель и собственники также блокируются. Как следствие, они не смогут добавить свои компании на Домклик в течение 2 лет.
Разблокировка компаний, руководителей и собственников на текущий момент не предусмотрена.
Список компаний с отображением статуса:
Страница компании с описанием причины блокировки:
Проверки проводятся по всем сотрудникам компании. Информация о блокировках доступна в списке «Мои сотрудники»:
О других причинах блокировки и об ограничениях, накладываемых на компанию, можно ознакомиться в статье «Блокировка компании».