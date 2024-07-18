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Проверка компании по коду ОКВЭД

Дата публикации: 18 июл 2024
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Банк устанавливает требования к агентствам недвижимости и подрядчикам на наличие определенных кодов ОКВЭД.

Если тип компании — «Агентство недвижимости», то в сведениях о видах экономической деятельности должны быть коды ОКВЭД 68 — «Операции с недвижимым имуществом».

Если тип компании — «Подрядчик», должны быть коды ОКВЭД 41.2 или ОКВЭД 41.20 — «Строительство жилых и нежилых зданий» или не менее 3-х иных ОКВЭД, необходимых для проведения строительных работ (42.21, 43.11, 43.12/12.1, 43.29, 43.31-34, 43.39, 43.91, 43.99), один из которых является основным.

Домклик на ежедневной основе проверяет партнеров на соответствие кода ОКВЭД установленным требованиям.  

При несоответствии кода ОКВЭД партнеру придут оповещения следующим образом:

  • руководителям компаний и офисов отправляется письмо на электронный адрес, указанный в разделе «Мой профиль»;
  • в личный кабинет партнера отправляется информационное уведомление. 

Ограничения при несоответствии кода ОКВЭД

Если партнер не устранит несоответствие в течение 14 календарных дней, Домклик в праве в одностороннем порядке ограничить подачу заявок на ипотечный кредит в личном кабинете партнера.

Как устранить несоответствие кода ОКВЭД

Для изменения/добавления кода ОКВЭД обратитесь в подразделение ФНС. 

Как только в Домклик поступят обновленные данные из ФНС, согласно которым компания имеет все необходимые коды ОКВЭД, ограничения на подачу заявки будут сняты автоматически.

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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