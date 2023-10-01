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Программа лидеров Домклик для агентств недвижимости

Дата публикации: 01 окт 2023
Программа лидеров Домклик для агентств недвижимости
Содержание

Программа лидеров — это новая лояльность для партнеров Домклик. Она оценивает уровень сотрудничества партнеров агентств недвижимости на основании использования продуктов банка и сервисов Домклик. Программа действует с 4 квартала 2023 года.

Какие критерии оцениваются при определении статуса партнера

  1. Проведенные с партнером ипотечные сделки
  2. Медианная доля объявлений с продвижением на Домклик
  3. Доля некачественного контента

По совокупности критериев программы строится рейтинг офисов в рамках региона. Региональное деление основано на субъектах РФ. Однако небольшие регионы (в которых происходит менее 300 выдач за квартал и в которых менее 40 офисов) присоединяются к соседним более крупным регионам. Так, в группы объединены:

  • Краснодарский край, Республика Адыгея и Крым;
  • Ханты-Мансийский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО;
  • Хабаровский край и Еврейская АО;
  • Астраханская область и Республика Калмыкия;
  • Магаданская область, Камчатский край и Чукотский АО.

Какой статус может получить офис агентства недвижимости 

В соответствии с уровнем сотрудничества офису партнера присваивается статус.

Статус

Описание

Платина

Являетесь лидером рейтинга в вашем регионе, входите в топ-100 по России 

Золото

Ваш офис входит в 1,5% лучших в вашем регионе

Серебро

Ваш офис входит в 5% лучших в вашем регионе

Бронза

Ваш офис входит в 10% лучших в вашем регионе

Нет статуса

Уже стали партнером, но не входите в рейтинг лидеров по региону 

Количество статусных мест ограничено. Ограничение и распределение статусов в каждом регионе (или группе соединенных регионов) определяется, исходя из количества ипотечных выдач и партнеров в этом регионе.

Платиновых офисов в каждом регионе (или группе соединенных регионов) может быть от 1 до 3. Всего по стране количество платиновых офисов фиксированное — это 100 мест. Остальные статусы распределяются в долевом соотношении от общего количества партнеров.

Распределение статусов по регионам на 4 квартал 2023 ниже.

Технология определения статуса офиса

  1. По каждому критерию программы строится рейтинг офисов в рамках региона (группы присоединенных регионов)
  2. Высчитывается средний ранг офиса, по которому строится общий рейтинг
  3. Офисы получают промежуточные статусы, исходя из положения в общем рейтинге и распределения статусов по позициям рейтинга в выбранном регионе
  4. Показатели накапливаются и меняются в течение квартала, и финальный статус присваивается по итогу квартала

Как повысить статус офиса агентства недвижимости в следующем квартале

При оценке статуса офиса учитываются показатели партнера за прошедший квартал. Для повышения статуса офиса необходимо максимально интегрировать продукты банка и использовать сервисы Домклик при проведении сделок с недвижимостью.

Как партнеру узнать, на какой статус он претендует и как улучшить показатели

С 1 ноября 2023 года в личном кабинете партнера Домклик PRO будет доступен виджет «Программа лидеров», в котором показатели будут обновляться ежедневно. 

Как партнеру узнать свой статус и воспользоваться преференциями

Статусы партнера обновляются ежеквартально на основе указанных выше критериев. Обновленный статус по итогу квартала руководитель офиса может проверить в личном кабинете партнера Домклик PRO.

Какие есть преференции и как ими воспользоваться

На основе полученного статуса в течение следующего квартала (начиная с 1 квартала 2024 года) компания может воспользоваться доступными преференциями:

Для получения выбранных преференций партнеру необходимо обратиться к своему менеджеру по работе с партнерами.

Полные условия читайте в статье «Правила программы лояльности для партнеров».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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