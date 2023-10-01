Программа лидеров Домклик для агентств недвижимости
- Какие критерии оцениваются при определении статуса партнера
- Какой статус может получить офис агентства недвижимости
- Технология определения статуса офиса
- Как повысить статус офиса агентства недвижимости в следующем квартале
- Как партнеру узнать, на какой статус он претендует и как улучшить показатели
- Как партнеру узнать свой статус и воспользоваться преференциями
- Какие есть преференции и как ими воспользоваться
Программа лидеров — это новая лояльность для партнеров Домклик. Она оценивает уровень сотрудничества партнеров агентств недвижимости на основании использования продуктов банка и сервисов Домклик. Программа действует с 4 квартала 2023 года.
Какие критерии оцениваются при определении статуса партнера
- Проведенные с партнером ипотечные сделки
- Медианная доля объявлений с продвижением на Домклик
- Доля некачественного контента
По совокупности критериев программы строится рейтинг офисов в рамках региона. Региональное деление основано на субъектах РФ. Однако небольшие регионы (в которых происходит менее 300 выдач за квартал и в которых менее 40 офисов) присоединяются к соседним более крупным регионам. Так, в группы объединены:
- Краснодарский край, Республика Адыгея и Крым;
- Ханты-Мансийский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО;
- Хабаровский край и Еврейская АО;
- Астраханская область и Республика Калмыкия;
- Магаданская область, Камчатский край и Чукотский АО.
Какой статус может получить офис агентства недвижимости
В соответствии с уровнем сотрудничества офису партнера присваивается статус.
Статус
Описание
Платина
Являетесь лидером рейтинга в вашем регионе, входите в топ-100 по России
Золото
Ваш офис входит в 1,5% лучших в вашем регионе
Серебро
Ваш офис входит в 5% лучших в вашем регионе
Бронза
Ваш офис входит в 10% лучших в вашем регионе
Нет статуса
Уже стали партнером, но не входите в рейтинг лидеров по региону
Количество статусных мест ограничено. Ограничение и распределение статусов в каждом регионе (или группе соединенных регионов) определяется, исходя из количества ипотечных выдач и партнеров в этом регионе.
Платиновых офисов в каждом регионе (или группе соединенных регионов) может быть от 1 до 3. Всего по стране количество платиновых офисов фиксированное — это 100 мест. Остальные статусы распределяются в долевом соотношении от общего количества партнеров.
Распределение статусов по регионам на 4 квартал 2023 ниже.
Технология определения статуса офиса
- По каждому критерию программы строится рейтинг офисов в рамках региона (группы присоединенных регионов)
- Высчитывается средний ранг офиса, по которому строится общий рейтинг
- Офисы получают промежуточные статусы, исходя из положения в общем рейтинге и распределения статусов по позициям рейтинга в выбранном регионе
- Показатели накапливаются и меняются в течение квартала, и финальный статус присваивается по итогу квартала
Как повысить статус офиса агентства недвижимости в следующем квартале
При оценке статуса офиса учитываются показатели партнера за прошедший квартал. Для повышения статуса офиса необходимо максимально интегрировать продукты банка и использовать сервисы Домклик при проведении сделок с недвижимостью.
Как партнеру узнать, на какой статус он претендует и как улучшить показатели
С 1 ноября 2023 года в личном кабинете партнера Домклик PRO будет доступен виджет «Программа лидеров», в котором показатели будут обновляться ежедневно.
Как партнеру узнать свой статус и воспользоваться преференциями
Статусы партнера обновляются ежеквартально на основе указанных выше критериев. Обновленный статус по итогу квартала руководитель офиса может проверить в личном кабинете партнера Домклик PRO.
Какие есть преференции и как ими воспользоваться
На основе полученного статуса в течение следующего квартала (начиная с 1 квартала 2024 года) компания может воспользоваться доступными преференциями:
Для получения выбранных преференций партнеру необходимо обратиться к своему менеджеру по работе с партнерами.
Полные условия читайте в статье «Правила программы лояльности для партнеров».