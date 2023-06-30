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Продажа услуги «Правовая экспертиза»

Дата публикации: 30 июн 2023
Продажа услуги «Правовая экспертиза»

Настройка «Продажа услуги «Правовая экспертиза» позволяет партнеру самостоятельно решить: будут ли сотрудники банка предлагать клиентам партнера услугу «Правовая экспертиза» или нет. Управлять данной настройкой может глава компании и руководитель офиса.

Как это настроить

Шаг 1. Зайдите в личный кабинет Домклик PRO.

Шаг 2. Перейдите в раздел «Моя компания» — «Редактировать компанию» или «Редактировать офис».

Шаг 3. Установите переключатель «Продажа Правовой экспертизы» в нужное положение.

Отключено — банк не будет предлагать услугу только тем клиентам, по которым заявку на кредит подавал партнер. Если изначально партнер не подавал заявку на кредит, а присоединился к сделке клиента после одобрения, то таким клиентам сотрудники банка продавать услугу будут.

Включено — банк будет предлагать услугу «Правовая экспертиза» всем клиентам.

Руководитель компании может посмотреть в настройках, какие офисы разрешили предлагать услугу всем своим клиентам.

У компаний с типом «инвестор» или «застройщик» данная опция по умолчанию выключена.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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