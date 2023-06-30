Продажа услуги «Правовая экспертиза»
Настройка «Продажа услуги «Правовая экспертиза» позволяет партнеру самостоятельно решить: будут ли сотрудники банка предлагать клиентам партнера услугу «Правовая экспертиза» или нет. Управлять данной настройкой может глава компании и руководитель офиса.
Как это настроить
Шаг 1. Зайдите в личный кабинет Домклик PRO.
Шаг 2. Перейдите в раздел «Моя компания» — «Редактировать компанию» или «Редактировать офис».
Шаг 3. Установите переключатель «Продажа Правовой экспертизы» в нужное положение.
Отключено — банк не будет предлагать услугу только тем клиентам, по которым заявку на кредит подавал партнер. Если изначально партнер не подавал заявку на кредит, а присоединился к сделке клиента после одобрения, то таким клиентам сотрудники банка продавать услугу будут.
Включено — банк будет предлагать услугу «Правовая экспертиза» всем клиентам.
Руководитель компании может посмотреть в настройках, какие офисы разрешили предлагать услугу всем своим клиентам.
У компаний с типом «инвестор» или «застройщик» данная опция по умолчанию выключена.