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Приглашение сотрудника в офис

Дата публикации: 30 июн 2023
Приглашение сотрудника в офис
Содержание

Руководитель офиса или компании может приглашать сотрудников в офис, а также перемещать их между офисами в рамках одной компании — функционал доступен в разделе «Мои сотрудники».

Закрепить агента за компанией/офисом можно двумя способами:

  1. Руководитель инициирует приглашение агента в компанию
  2. Агент инициирует присоединение к компании

Как руководителю пригласить агента

Чтобы пригласить агента в офис руководителю нужно выполнить следующие действия

Шаг 1. Выбрать раздел «Сотрудники» и нажать кнопку «Пригласить сотрудника»

Шаг 2. В открывшемся окне:

  • ввести номер телефона агента;
  • выбрать офис прикрепления;
  • нажать кнопку «Пригласить».

На указанный номер телефона будет отправлено СМС-сообщение с приглашением в компанию: «Вас приглашают в Домклик PRO в офис «Название офиса» компании «Название компании». Для регистрации пройдите по ссылке: (ссылка на приглашение)»

Чтобы принять приглашение, агенту нужно:

  • перейти по ссылке из СМС-сообщения;
  • заполнить информацию о себе: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты;
  • нажать на кнопку «Принять».
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В течение нескольких секунд изменения вступят в силу, и агент будет добавлен в офис.

У агента в разделе «Места работы» будет указана компания, к которой он теперь прикреплен

Как агенту присоединиться к компании

Чтобы подать запрос на присоединение к компании, агенту нужно выполнить следующие действия:

Шаг 1. В разделе «Основное» — «Места работы» выбрать «Присоединиться к компании» (доступно только для агентов, которые не закреплены ни за одной компанией на Домклик)

Шаг 2. В появившемся окне ввести ИНН или название компании, с которой достигнута договоренность о сотрудничестве. Если у компании несколько офисов, система предложит выбрать нужный из списка.

По нажатию на кнопку «Отправить запрос», руководитель офиса получит уведомление (пуш и колокольчик) в личном кабинете (если руководитель офиса не назначен, то уведомление получит руководитель компании).

При переходе по ссылке из сообщения, руководитель может одобрить или отклонить запрос на присоединение.

У агента, отправившего запрос на присоединение, в разделе «Места работы» появится информация о компании, а также возможность отменить запрос.

❗️️Обратите внимание на ограничения – в день можно отправить не больше 3 запросов на присоединение.

После того, как руководитель одобрит запрос, агент станет сотрудником компании.

Как руководителю перевести сотрудника в другой офис

Чтобы перевести агента в другой офис, руководителю нужно выполнить следующие действия:

Шаг 1. Выбрать раздел «Сотрудники», найти нужного сотрудника и в меню «Действия» выбрать «Перевести в другой офис».

Шаг 2. В открывшемся окне выбрать офис, в который нужно перевести сотрудника, и нажать кнопку «Перевести». Перемещение между офисами возможно только в рамках одной компании.

При переводе агента из офиса в офис, агент сохраняет все свои сделки, накопленные баллы и объявления.

Для перевода агента в офис другой компании воспользуйтесь процедурой увольнения сотрудника.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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