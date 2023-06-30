Приглашение сотрудника в офис
Руководитель офиса или компании может приглашать сотрудников в офис, а также перемещать их между офисами в рамках одной компании — функционал доступен в разделе «Мои сотрудники».
Закрепить агента за компанией/офисом можно двумя способами:
- Руководитель инициирует приглашение агента в компанию
- Агент инициирует присоединение к компании
Как руководителю пригласить агента
Чтобы пригласить агента в офис руководителю нужно выполнить следующие действия
Шаг 1. Выбрать раздел «Сотрудники» и нажать кнопку «Пригласить сотрудника»
Шаг 2. В открывшемся окне:
- ввести номер телефона агента;
- выбрать офис прикрепления;
- нажать кнопку «Пригласить».
На указанный номер телефона будет отправлено СМС-сообщение с приглашением в компанию: «Вас приглашают в Домклик PRO в офис «Название офиса» компании «Название компании». Для регистрации пройдите по ссылке: (ссылка на приглашение)»
Чтобы принять приглашение, агенту нужно:
- перейти по ссылке из СМС-сообщения;
- заполнить информацию о себе: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты;
- нажать на кнопку «Принять».
В течение нескольких секунд изменения вступят в силу, и агент будет добавлен в офис.
У агента в разделе «Места работы» будет указана компания, к которой он теперь прикреплен
Как агенту присоединиться к компании
Чтобы подать запрос на присоединение к компании, агенту нужно выполнить следующие действия:
Шаг 1. В разделе «Основное» — «Места работы» выбрать «Присоединиться к компании» (доступно только для агентов, которые не закреплены ни за одной компанией на Домклик)
Шаг 2. В появившемся окне ввести ИНН или название компании, с которой достигнута договоренность о сотрудничестве. Если у компании несколько офисов, система предложит выбрать нужный из списка.
По нажатию на кнопку «Отправить запрос», руководитель офиса получит уведомление (пуш и колокольчик) в личном кабинете (если руководитель офиса не назначен, то уведомление получит руководитель компании).
При переходе по ссылке из сообщения, руководитель может одобрить или отклонить запрос на присоединение.
У агента, отправившего запрос на присоединение, в разделе «Места работы» появится информация о компании, а также возможность отменить запрос.
❗️️Обратите внимание на ограничения – в день можно отправить не больше 3 запросов на присоединение.
После того, как руководитель одобрит запрос, агент станет сотрудником компании.
Как руководителю перевести сотрудника в другой офис
Чтобы перевести агента в другой офис, руководителю нужно выполнить следующие действия:
Шаг 1. Выбрать раздел «Сотрудники», найти нужного сотрудника и в меню «Действия» выбрать «Перевести в другой офис».
Шаг 2. В открывшемся окне выбрать офис, в который нужно перевести сотрудника, и нажать кнопку «Перевести». Перемещение между офисами возможно только в рамках одной компании.
При переводе агента из офиса в офис, агент сохраняет все свои сделки, накопленные баллы и объявления.
Для перевода агента в офис другой компании воспользуйтесь процедурой увольнения сотрудника.