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Преимущества сервиса «Заказ отчёта об оценке» на сайте Домклик

Дата публикации: 27 июн 2023
Преимущества сервиса «Заказ отчёта об оценке» на сайте Домклик

Партнёры банка могут самостоятельно выбрать оценочную компанию из списка аккредитованных на сайте Домклик.

✅ Список оценочных компаний будет постоянно расширяться

✅ Оплатить отчёт об оценке может и партнер банка, и клиент самостоятельно

✅ Бумажный отчёт больше не потребуется

✅ Экономия времени – никаких лишних поездок, отчёт отправляется в банк в электронном виде с УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью)

✅ Заказ отчёта доступен в любое удобное время

✅ Срок подготовки отчёта — в течение 3 рабочих дней 

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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