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Преимущества сервиса «Заказ отчёта об оценке» на сайте Домклик
Дата публикации: 27 июн 2023
Партнёры банка могут самостоятельно выбрать оценочную компанию из списка аккредитованных на сайте Домклик.
✅ Список оценочных компаний будет постоянно расширяться
✅ Оплатить отчёт об оценке может и партнер банка, и клиент самостоятельно
✅ Бумажный отчёт больше не потребуется
✅ Экономия времени – никаких лишних поездок, отчёт отправляется в банк в электронном виде с УКЭП (усиленной квалифицированной электронной подписью)
✅ Заказ отчёта доступен в любое удобное время
✅ Срок подготовки отчёта — в течение 3 рабочих дней
Илья Шайдуров
Автор статьи
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