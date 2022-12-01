Преимущества пакетов продвижения
Пакет — это несколько продвижений со скидкой.
Покупая пакет, вы экономите деньги на продвижениях, потому что каждое продвижение в пакете стоит дешевле, чем если бы вы купили его вне пакета.
Вы упростите работу с большим количеством объявлений
Если вы продвигаете объявления вручную в личном кабинете, то пакеты помогают сэкономить ваше время. Вам нужно нажать всего одну кнопку вместо того, чтобы вводить реквизиты банковской карты или пополнять баланс через кошелёк.
Если вы продвигаете объявления в вашей CRM с помощью XML-фидов, после покупки пакета всё будет работать автоматически. Объявления сами будут продвигаться, пока в пакете есть продвижения и в XML-фиде стоит тег тарифа.
Вы получите подробную статистику по результатам
Подробная статистика просмотров и звонков покажет, насколько эффективно вы продвигаете объявления с помощью пакета.
Вы сможете узнать статистику по всем объявлениям и по каждому объявлению отдельно.
Для того, чтобы перейти в общую статистику: «Мои объявления» — вкладка «Статистика»
Для того, чтобы перейти в статистику объявления: «Мои объявления» — кнопка «Статистика» у любого опубликованного объявления.