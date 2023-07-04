Правила программы лояльности для партнеров
Данная программа прекращает своё действие в 2023 году. По критериям, указанным в данной статье, подведены последние результаты по итогу 3 квартала 2023. Для статусных партнеров по итогу 3 квартала действуют указанные в этой статье преференции до конца 2023 года. Статусы и преференции по итогу 4 квартала 2023 года будут определяться уже по новой Программе Лидеров
Настоящие Правила программы лояльности для партнеров установлены Обществом с ограниченной ответственностью «Домклик» (121170, г. Москва, Кутузовский проспект д. 32 к. 1, ОГРН 1157746652150, ИНН 7736249247, далее – «Общество») и регламентируют условия регистрации и участия юридических лиц, являющихся Партнерами Общества, в Программе лояльности.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Правила — настоящий документ, определяющий условия и порядок участия Партнеров в Программе, размещенный в сети Интернет по адресу: https://help.domclick.ru/агентствам-застройщикам-и-оценочным-компаниям/программа-лояльности/программа-лояльности-для-партнеров-домклик/, на котором размещен текст Правил, являющийся актуальной и действующей редакцией Правил.
1.2. Партнер — юридическое лицо (агентство недвижимости), зарегистрированное на Портале для Партнеров.
1.3. Портал — Интернет-ресурс, размещённый по адресу: https://domclick.ru/ (включая домены следующих уровней, относящихся к данному адресу, представляющий собой совокупность содержащихся в информационной системе информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, программ для ЭВМ, баз данных, графических оформлений интерфейсов (дизайн) и др., доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц (браузера).
1.4. Портал для Партнеров — раздел Портала, размещенный по адресу https://pro.domclick.ru/ (домен третьего уровня Интернет-ресурса https://domclick.ru/).
1.5. Личный кабинет Партнера — персональная страница Партнера на Портале для Партнеров, которая позволяет Партнеру и Обществу осуществлять дистанционное взаимодействие в электронной форме.
1.6. Руководитель Партнера — пользователь Портала для Партнеров, который является уполномоченным работником Партнера, в том числе лицом, которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа Партнера.
1.7. Программа лояльности – программа поощрения Партнеров за использование Партнером услуг Общества и/или функциональных возможностей Портала для Партнеров.
1.8. Участник – Партнер, прошедший регистрацию в Программе лояльности в порядке, предусмотренном разделом 2 Правил.
1.9. Статус Партнера – статус «Бронза», «Серебро», «Золото», «Платина», присваиваемый Обществом Партнеру за использование Участником услуг Общества или функциональных возможностей Портала, на один календарный квартал.
1.10. Поощрение – товар, услуга, иной вид маркетинговый поддержки, возможность получения которого предоставляется Обществом Участнику в зависимости от Статуса Партнера. Поощрение предоставляется Обществом или партнерами Общества.
1.11. Ключевой партнер – Партнер, указавший при регистрации на Портале для Партнеров офисы более чем 5 регионах РФ и вошедший в рейтинг «ТОП-20 партнеров Домклик по количеству выданных ипотечных кредитов ПАО Сбербанк и использованию сервисов Домклик в сделках без ипотеки», публикуемый Обществом по адресу https://promo.domclick.ru/top-agency, в одном или нескольких месяцах квартала, за который осуществляется расчет Статуса Партнера.
1.12. Услуга «Сервис безопасных расчётов» (Услуга СБР) – оказываемая Обществом на возмездной основе услуга, включающая в себя: 1) размещение денежных средств клиента на номинальном счёте Общества и 2) перечисление денежных средств клиента с номинального счёта Общества на банковский счёт продавца в качестве оплаты цены договора купли-продажи объекта недвижимости.
1.13. Услуга «Сервис электронных расчётов» (Услуга СЭР) – оказываемая Обществом на возмездной основе услуга, включающая в себя: оформление усиленной квалифицированной электронной подписи для клиента и (или) лиц, указанных клиентом, и направление пакета документов в электронном виде на государственную регистрацию через автоматизированную систему Общества в соответствующие территориальные органы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
1.14. Услуга Платное продвижение – оказываемая Обществом на возмездной основе услуга по изменению параметров размещения объявления на Портале (например, выделение объявления цветом, дополнение объявления отличительными характеристиками, размещение объявления в верхней части поисковой выдачи среди других объявлений в определенной категории), направленное на повышение внимания пользователей Портала к объявлению.
1.15. ПАО Сбербанк — Публичное акционерное общество «Сбербанк России», сокращенное наименование - ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893), адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
1.16. Менеджер по работе с партнерами — представитель Общества, осуществляющий взаимодействие с Партнером.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок регистрации и участия Партнеров в Программе лояльности, которая организована Обществом с целью поощрения Партнеров, формирование и увеличение лояльности Партнеров к Обществу, а также для стимулирования Партнеров к приобретению услуг Общества и использованию функциональных возможностей Портала для Партнеров.
2.2. Правила размещаются Обществом для ознакомления в Личном кабинете Партнера.
2.3. Для регистрации в Программе лояльности:
2.3.1. Партнер проходит регистрацию на Портале для Партнеров путем создания Личного кабинета Партнера;
2.3.2. Руководитель Партнера знакомится с Правилами и выражает согласие с ними, поставив «галочку» в строке «Я ознакомился и согласен с Правилами».
2.4. Осуществляя действие, указанное в п.2.3.2 Правил, Партнер подтверждает, что ознакомился с настоящими Правилами, принимает условия участия в Программе лояльности, согласен с ними и обязуется их соблюдать. При этом неучастие Партнера в Программе лояльности никаким образом не ограничивает и не ухудшает права Партнера в отношении использования Портала и/или услуг Общества.
2.5. Общество оставляет за собой право изменить Правила в любое время без специального уведомления Участника или прекратить действие Программы лояльности. Участник обязан самостоятельно отслеживать изменения и действующую редакцию Правил. Согласие с Правилами означает согласие Партнера со всеми последующими изменениями и дополнениями в Правилах.
2.6. Участник вправе в любое время отказаться от участия в Программе лояльности путем направления соответствующего уведомления по адресу yuyuzolotukhin@sberbank.ru. После получения указанного уведомления Обществом участие в программе Участника прекращается.
2.7. Общество вправе прекратить участие в Программе лояльности Участника. Общество уведомляет Участника о прекращении участия в Программе лояльности по электронной почте, указанной в Личном кабинете Партнера.
2.8. Участие в Программе лояльности позволяет Участникам получать Поощрения, указанные в разделе 4 Правил, доступные для соответствующей категории Статуса Партнера.
2.9. Участие в Программе лояльности не предоставляет иных преимуществ, за исключением возможности использования поощрений, предусмотренных Программой лояльности.
2.10. Общество не несет ответственности за любые виды убытков Участника, возникших вследствие участия в Программе лояльности.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТАТУСА
3.1. Статус Партнера рассчитывается за один календарный квартал.
3.2. Статус Партнера рассчитывается в срок до 10 числа месяца, следующего за последним месяцем календарного квартала, за который рассчитывается Статус Партнера.
3.3. При расчете Статуса Партнера для Участников, которые зарегистрированы на Портале для Партнеров в качестве агентств недвижимости, учитываются следующие критерии:
3.3.1. Количество сделок с использованием кредитных средств ПАО Сбербанк, заявка на получение которых была направлена Партнером через Портал для Партнеров;
3.3.2. Количество сделок с объектами недвижимости без использования ипотечного кредита, в которых использовалась Услуга СЭР, при условии, что заявка на Услугу СЭР была направлена Партнером через Портал для Партнеров;
3.3.3. Количество сделок с объектами недвижимости без использования ипотечного кредита, в которых использовалась Услуга СБР, при условии, что заявка на Услугу СЭР была направлена Партнером через Портал для Партнеров
3.3.4. Количество опубликованных Партнером на Портале объявлений с Услугой Платное продвижение.
3.4. По каждому критерию, указанному в п.3.3 Правил, рассчитывается промежуточный Статус Партнера.
3.5. Расчет промежуточного Статуса Партнера по каждому критерию для Участников, зарегистрированных на Портале для Партнеров в качестве агентств недвижимости, осуществляется следующим образом:
3.5.1. Промежуточный Статус Партнера по каждому критерию рассчитывается по итогам выполнения Участником целевых ориентиров.
3.5.1.1. Целевые ориентиры рассчитываются Обществом в начале календарного квартала, за который осуществляется расчет Статуса Партнера (до 10 числа первого месяца квартала), в отношении каждого критерия, указанного в п.3.3 Правил, и предоставляются Участнику Обществом Менеджером по работе с партнерами.
3.5.1.2. Расчет целевых ориентиров по критерию «Количество сделок с использованием кредитных средств ПАО Сбербанк, заявка на получение которых была направлена Партнером через Портал для Партнеров (далее – Заявки)»:
Базой для расчета является среднемесячное количество Заявок за предыдущий календарный год. Если Партнер подавал Заявки не полный год, то среднемесячное значение устанавливается исходя из соответствующего периода подачи Заявок (База).
В каждом территориальном отделении ПАО Сбербанк на основании показателей прошлого календарного года рассчитывается коэффициент отклонения показателей квартала от среднемесячного значения по Заявкам от всех Партнеров, относящихся к одному территориальному отделению ПАО Сбербанк, который применяется к Базе (Сезонность).
Если «База * Сезонность» составляет менее 10 Заявок, то целевой ориентир до статуса «Золото» составляет 10 Заявок, до статуса «Серебро» - 6 Заявок.
Если «База * Сезонность» составляет от 10 до 39 Заявок (включительно), то целевой ориентир до статуса «Золото» рассчитывается по формуле «1,2 *База * Сезонность» с округлением вниз до целого, но не более 44 заявок, до статуса «Серебро» - по формуле «0,8 * База * Сезонность» с округлением вниз до целого.
Если «База * Сезонность» составляет 40 заявок и более, то целевой ориентир до статуса «Золото» рассчитывается по формуле «1,1 * База * Сезонность», до статуса «Серебро» - по формуле «0,9 * База * Сезонность».
3.5.1.3. Расчет целевых ориентиров по критерию «Количество сделок с объектами недвижимости без использования ипотечного кредита, в которых использовалась Услуга СЭР, при условии, что заявка на Услугу СЭР была направлена Партнером через Портал для Партнеров»:
Базой для расчета является количество Заявок за 6 месяцев, предшествующих расчету. Если Партнер подавал Заявки менее 6 месяцев, то расчет осуществляется по среднемесячным показателям месяцев, в которых подавались Заявки.
Целевой ориентир до статуса «Серебро» рассчитывается по формуле «10%*Количество Заявок за 6 месяцев/2 с округлением вниз, но минимум 1 сделка».
Целевой ориентир до статуса «Золото» рассчитывается по формуле «15%*Количество Заявок за 6 месяцев/2 с округлением вниз до целого, но минимум 3 сделки».
3.5.1.4. Расчет целевых ориентиров по критерию «Количество сделок с объектами недвижимости без использования ипотечного кредита, в которых использовалась Услуга СБР, при условии, что заявка на Услугу СЭР была направлена Партнером через Портал для Партнеров»:
Базой для расчета является количество Заявок за 6 месяцев, предшествующих расчету. Если Партнер подавал Заявки менее 5 месяцев, то расчет осуществляется по среднемесячным показателям месяцев, в которые подавались Заявки.
Целевой ориентир до статуса «Серебро» рассчитывается по формуле «15%*количество Заявок за 6 предыдущих месяцев/2 с округлением в меньшую сторону до целого, но минимум 3 сделки».
Целевой ориентир до статуса «Золото» рассчитывается по формуле «20%*Количество Заявок за 6 предыдущих месяцев/2 с округлением в меньшую сторону до целого, но минимум 7 сделок».
3.5.1.5. Расчет целевых ориентиров по критерию «Количество опубл
икованных Партнером на Портале объявлений с Услугой Платное продвижение»:
В базу для расчета попадают только объявления по объектам вторичной недвижимости.
Если среднеквартальное количество объявлений за 3 месяца, предшествующих расчету, составляет меньше 100, то целевой ориентир до статуса «Золото» составляет 20% объявлений, но не менее 20 платных объявлений, опубликованных на Портале с Услугой Платное продвижение, от общего количества размещенных Партнером на Портале объявлений, до статуса «Серебро» - 10%, но не менее 10 платных объявлений.
Если среднеквартально количество объявлений за 3 месяца, предшествующих расчету, составляет от 100 до 300, то целевой ориентир до статуса «Золото» составляет 15% объявлений, но не менее 30 платных объявлений, опубликованных на Портале с Услугой Платное продвижение, от общего количества размещенных Партнером на Портале объявлений, до статуса «Серебро» - 5%, но не менее 15 объявлений.
Если среднеквартальное количество объявлений за 3 месяца, предшествующих расчету, составляет 300 и более, то целевой ориентир до статуса «Золото» составляет 7% объявлений, но не менее 45 платных объявлений, опубликованных на Портале с Услугой Платное продвижение, от общего количества размещенных Партнером на Портале объявлений, до статуса «Серебро» - 5%, но не менее 15 платных объявлений.
Статус «Бронза» присваивается в случае недостижения показателей, установленных для статуса «Золото» и «Серебро».
3.6. Расчет Статуса Партнера осуществляется по совокупности промежуточных Статусов Партнера:
3.6.1. Для получения статуса «Платина» Ключевому партнеру должны быть присвоены промежуточные статусы «Золото» по всем критериям.
3.6.2. Для получения статуса «Золото» Партнеру должно быть присвоено не менее 3 промежуточных статусов «Золото» по любым критериям, но не больше одного статуса «Бронза» (при этом статус «Бронза» не должен быть присвоен по критерию «Количество сделок с использованием кредитных средств ПАО Сбербанк, заявка на получение которых была направлена Партнером через Портал для Партнеров»)
3.6.3. Для получения статуса «Серебро» Партнеру должно быть присвоено не более 2 промежуточных статусов «Бронза» (при этом статус «Бронза» не должен быть присвоен по критерию «Количество сделок с использованием кредитных средств ПАО Сбербанк, заявка на получение которых была направлена Партнером через Портал для Партнеров»)
3.6.4. В случаях, не предусмотренных п.3.8.1-3.8.3 Правил, Партнеру присваивается статус «Бронза».
3.7. Общество информирует Участника о присвоенном Статусе Партнера путем размещения информации в Личном кабинете Партнера.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БОНУСОВ
4.1. В течение календарного квартала, следующего за календарным кварталом, за который был рассчитан Статус Партнера, Участник может воспользоваться Бонусами, предусмотренными п.4.7 Правил, доступными для соответствующей категории Статуса Партнера.
4.2. Участник может воспользоваться каждым доступным Бонусом один раз в течение календарного квартала.
4.3. В случае предоставления материалов (в том числе рекламных, информационных) для публикации/размещения Участник обязуется обеспечить соответствие материалов требованиям действующего законодательства РФ и их достоверность. Участник обязуется возместить Обществу убытки, понесенные вследствие несоответствия предоставленных материалов требованиям законодательства РФ и/или их недостоверности. Материалы могут быть опубликованы только после согласования с Обществом. Общество вправе отказать в публикации материалов без объяснения причин.
4.4. Общество вправе отказать от предоставления любого Бонуса и/или предложить Участнику равнозначную маркетинговую активность.
4.5. Общество вправе изменять и исключать любые Бонусы из Программы лояльности без предварительного уведомления Участника.
4.6. Для получения Бонуса Участнику необходимо направить запрос Менеджеру по работе с партнерами.
4.7. Перечень Бонусов:
4.8. Общество не несет ответственности за качество услуг/товаров, предоставленных партнерами Общества Участнику, а также за соответствием Бонусов запросам и ожиданиям Участника.
РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА
ООО «Домклик»
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