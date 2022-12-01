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Правила поведения в чатах Домклик

Дата публикации: 01 дек 2022
Правила поведения в чатах Домклик
Содержание

1. Общие требования в чате

1.1. Чат предназначен для коммуникации между продавцом (арендодателем) и покупателем (арендатором) объектов недвижимости, опубликованных в Домклик.

1.2. Участники чата должны обсуждать один объект недвижимости, который указан в заголовке чата.

1.3. Участники чата должны придерживаться принципов взаимного уважения в публикации сообщений.

1.4. В случае спорных ситуаций участники чата должны обратиться в службу поддержки Домклик, указав тему обращения «Объявления и недвижимость на Домклик» -> «Мои объявления» -> «Чаты с покупателем на Домклик».

1.5. Сообщения в чате должны быть на русском языке.

2. Требования к сообщениям участников чата

2.1. Продавец (арендодатель) должен предоставлять в чате достоверную информацию об объекте недвижимости: о цене, условиях сделки, собственниках, параметрах недвижимости и т.д.

2.2. Продавец (арендодатель) не должен отказывать в чате в показе объекта, ссылаясь на необходимость посещения офиса.

2.3. Продавец (арендодатель) не должен требовать в чате предоплату (аванс) до просмотра объекта покупателем (арендатором).

3. Требования фото и видео в чате

3.1. В чат разрешается отправлять только реальные фотографии и видео недвижимости.

3.2. Фотографии и видео в чате должны демонстрировать недвижимость в том состоянии, в котором она находится на момент размещения объявления.

3.3. В чате можно размещать фотографии и видео интерьера, фасада, территории, планов и схем объекта недвижимости.

3.4. Фотографии и видео в чате не должны нарушать права третьих лиц, право на неприкосновенность частной жизни, закон о персональных данных, законодательство РФ.

3.5. На фотографиях и видео в чате не должно быть рекламных текстов, ссылок, контактных данных и водяных знаков других интернет-ресурсов. Исключение — водяные знаки агентства недвижимости, разместившего объявление.

3.6. На фотографиях и видео в чате не должно быть изображений людей, животных, алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических веществ и оружия.

4. Требования к документам (и иным файлам) в чате

4.1. В чатах запрещается распространение документов и файлов, содержащих вирусы, фишинговые ссылки и другое вредоносное программное обеспечение.

4.2. Документы, передаваемые в чатах, должны содержать достоверную информацию об объекте недвижимости: о цене, условиях сделки, собственниках, параметрах недвижимости и т.д.

4.3. Документы, передаваемые в чатах, не должны нарушать права третьих лиц, право на неприкосновенность частной жизни, закон о персональных данных, законодательство РФ.

4.4. Документы, передаваемые в чатах, не должны содержать рекламных текстов, ссылок, контактных данных и водяных знаков других интернет-ресурсов. Исключение — водяные знаки агентства недвижимости, разместившего объявление.

4.5. Документы, передаваемые в чатах, не должны содержать изображений людей, животных, алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических веществ и оружия.

5. В чатах запрещается

5.1. В чатах запрещается любое распространение спама, рекламных акций, рекламы товаров и услуг.

5.2. В чатах запрещается прямо или косвенно оскорблять участников чата, грубо выяснять отношения и конфликтовать.

5.3. В чатах запрещается использовать ненормативную лексику и иные выражения, противоречащие законодательству РФ.

5.4. В чатах запрещается "флуд" - бессмысленные сообщения не по теме чата или не несущие важную информацию.

5.5. В чатах запрещается изменение условий, указанных в объявлении: цены, условий сделки и т.д.

5.6. В чатах запрещается запрашивать и публиковать данные банковских карт, банковских реквизитов, личных документов и персональных данных.

5.7. В чатах запрещается навязчивое поведение, отправка нежелательных сообщений, когда второй участник чата выразил нежелание продолжать переписку.

5.8. Запрещается использовать чаты для мошеннических действий и обмана пользователей.

5.9. Запрещается использовать чаты для массовых рассылок.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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