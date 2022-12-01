Правила поведения в чатах Домклик
1. Общие требования в чате
1.1. Чат предназначен для коммуникации между продавцом (арендодателем) и покупателем (арендатором) объектов недвижимости, опубликованных в Домклик.
1.2. Участники чата должны обсуждать один объект недвижимости, который указан в заголовке чата.
1.3. Участники чата должны придерживаться принципов взаимного уважения в публикации сообщений.
1.4. В случае спорных ситуаций участники чата должны обратиться в службу поддержки Домклик, указав тему обращения «Объявления и недвижимость на Домклик» -> «Мои объявления» -> «Чаты с покупателем на Домклик».
1.5. Сообщения в чате должны быть на русском языке.
2. Требования к сообщениям участников чата
2.1. Продавец (арендодатель) должен предоставлять в чате достоверную информацию об объекте недвижимости: о цене, условиях сделки, собственниках, параметрах недвижимости и т.д.
2.2. Продавец (арендодатель) не должен отказывать в чате в показе объекта, ссылаясь на необходимость посещения офиса.
2.3. Продавец (арендодатель) не должен требовать в чате предоплату (аванс) до просмотра объекта покупателем (арендатором).
3. Требования фото и видео в чате
3.1. В чат разрешается отправлять только реальные фотографии и видео недвижимости.
3.2. Фотографии и видео в чате должны демонстрировать недвижимость в том состоянии, в котором она находится на момент размещения объявления.
3.3. В чате можно размещать фотографии и видео интерьера, фасада, территории, планов и схем объекта недвижимости.
3.4. Фотографии и видео в чате не должны нарушать права третьих лиц, право на неприкосновенность частной жизни, закон о персональных данных, законодательство РФ.
3.5. На фотографиях и видео в чате не должно быть рекламных текстов, ссылок, контактных данных и водяных знаков других интернет-ресурсов. Исключение — водяные знаки агентства недвижимости, разместившего объявление.
3.6. На фотографиях и видео в чате не должно быть изображений людей, животных, алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических веществ и оружия.
4. Требования к документам (и иным файлам) в чате
4.1. В чатах запрещается распространение документов и файлов, содержащих вирусы, фишинговые ссылки и другое вредоносное программное обеспечение.
4.2. Документы, передаваемые в чатах, должны содержать достоверную информацию об объекте недвижимости: о цене, условиях сделки, собственниках, параметрах недвижимости и т.д.
4.3. Документы, передаваемые в чатах, не должны нарушать права третьих лиц, право на неприкосновенность частной жизни, закон о персональных данных, законодательство РФ.
4.4. Документы, передаваемые в чатах, не должны содержать рекламных текстов, ссылок, контактных данных и водяных знаков других интернет-ресурсов. Исключение — водяные знаки агентства недвижимости, разместившего объявление.
4.5. Документы, передаваемые в чатах, не должны содержать изображений людей, животных, алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических веществ и оружия.
5. В чатах запрещается
5.1. В чатах запрещается любое распространение спама, рекламных акций, рекламы товаров и услуг.
5.2. В чатах запрещается прямо или косвенно оскорблять участников чата, грубо выяснять отношения и конфликтовать.
5.3. В чатах запрещается использовать ненормативную лексику и иные выражения, противоречащие законодательству РФ.
5.4. В чатах запрещается "флуд" - бессмысленные сообщения не по теме чата или не несущие важную информацию.
5.5. В чатах запрещается изменение условий, указанных в объявлении: цены, условий сделки и т.д.
5.6. В чатах запрещается запрашивать и публиковать данные банковских карт, банковских реквизитов, личных документов и персональных данных.
5.7. В чатах запрещается навязчивое поведение, отправка нежелательных сообщений, когда второй участник чата выразил нежелание продолжать переписку.
5.8. Запрещается использовать чаты для мошеннических действий и обмана пользователей.
5.9. Запрещается использовать чаты для массовых рассылок.