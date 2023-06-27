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Порядок действий при статусе «Приостановлен» в перечне оценочных организаций

Дата публикации: 27 июн 2023
Порядок действий при статусе «Приостановлен» в перечне оценочных организаций
Содержание

Если вы зарегистрированы в системе EVA

Необходимо проверить в профиле компании и в личном кабинете пользователя, что сроки действия документов актуальные:

  • Полис страхования ответственности оценочной организации/частнопрактикующего оценщика
  • Квалификационный аттестат оценщика/оценщиков

Правила загрузки актуального полиса страхования оценочной организации:

Шаг 1. Руководитель оценочной компании может изменять данные по страховому полису оценочной организации в кабинете компании.

Шаг 2. В разделе «Страхование» доступна загрузка страхового полиса компании и заполнение полей с данными по нему.

Правила загрузки квалификационного аттестата оценщика

Шаг 1. Под ролью Оценщика зайдите в личный кабинет

Шаг 2. Найдите раздел «Квалификационный аттестат»

Шаг 3. Заполните или обновите поля:

  • Номер квалификационного аттестата
  • Направление оценочной деятельности
  • Кем выдан
  • Срок действия с (выбирайте дату в календаре)
  • Срок действия по (выбирайте дату в календаре)

Шаг 4. Загрузите документ (по одному файлу с первой страницы) в поле «Документ квалификационного аттестата».

Шаг 5. Нажмите кнопку «Сохранить» внизу страницы.

Если вы не зарегистрирована в системе EVA и имеете аккредитацию в банке

Необходимо зарегистрироваться в система EVA для дальнейшей работы и актуализации данных. Подробнее по процессу регистрации описано в статье

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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