Порядок действий при статусе «Приостановлен» в перечне оценочных организаций
Если вы зарегистрированы в системе EVA
Необходимо проверить в профиле компании и в личном кабинете пользователя, что сроки действия документов актуальные:
- Полис страхования ответственности оценочной организации/частнопрактикующего оценщика
- Квалификационный аттестат оценщика/оценщиков
Правила загрузки актуального полиса страхования оценочной организации:
Шаг 1. Руководитель оценочной компании может изменять данные по страховому полису оценочной организации в кабинете компании.
Шаг 2. В разделе «Страхование» доступна загрузка страхового полиса компании и заполнение полей с данными по нему.
Правила загрузки квалификационного аттестата оценщика
Шаг 1. Под ролью Оценщика зайдите в личный кабинет
Шаг 2. Найдите раздел «Квалификационный аттестат»
Шаг 3. Заполните или обновите поля:
- Номер квалификационного аттестата
- Направление оценочной деятельности
- Кем выдан
- Срок действия с (выбирайте дату в календаре)
- Срок действия по (выбирайте дату в календаре)
Шаг 4. Загрузите документ (по одному файлу с первой страницы) в поле «Документ квалификационного аттестата».
Шаг 5. Нажмите кнопку «Сохранить» внизу страницы.
Если вы не зарегистрирована в системе EVA и имеете аккредитацию в банке
Необходимо зарегистрироваться в система EVA для дальнейшей работы и актуализации данных. Подробнее по процессу регистрации описано в статье