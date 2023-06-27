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Получение доступа к сервису EVA.Домклик

Дата публикации: 27 июн 2023
Получение доступа к сервису EVA.Домклик

Для получения доступа к сервису EVA.Домклик и подготовки отчетов об оценке для СберБанка необходимо:

Шаг 1. Перейти на страницу

Шаг 2. Ввести номер телефона, который будет закреплен за руководителем оценочной компании/оценщиком, занимающимся частной практикой, и ИНН компании.

Шаг 3. На телефон придет СМС с кодом подтверждения. Введите его в форму и придумайте постоянный пароль для входа в систему.

Пароль должен содержать:

  • Не менее 8 символов
  • Латинские буквы (Например: abcdef)
  • Один символ в верхнем регистре (Например: ABCDEF)
  • Один символ в нижнем регистре (Например: abcdef)
  • Одну цифру (Например: 1234567)
  • Один специальный символ (Например: !@#$%^&)
  • Не содержит пробелов

Шаг 4. Заполните информацию об оценочной компании/оценщике, занимающимся частной практикой, и загрузите документы.

Шаг 5. Нажмите кнопку «Отправить на рассмотрение».

Шаг 6. Вам придет письмо о принятии заявки на регистрацию на электронную почту, которая была указана в разделе «Контактная информация».

Шаг 7. Дождитесь письма с ответом на запрос. Примерное время обработки запроса – 10 дней с даты подачи заявки.

✅ При успешной регистрации вам придет письмо на почту, что заявка одобрена и ваша компания зарегистрирована в системе

❌ Вам придет письмо с причиной отказа, если заявку необходимо доработать. Устраните замечания и отправьте заявку на рассмотрение еще раз.

Шаг 8. Ожидайте письмо на электронную почту с информацией о порядке действий для заключения договора на оказание услуг между оценочной компанией/оценщиком, занимающегося частной практикой и ООО «Домклик», а также дальнейшие инструкции по регистрации пользователей и выпуску электронных подписей (УКЭП).

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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