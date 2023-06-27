Получение доступа к сервису EVA.Домклик
Для получения доступа к сервису EVA.Домклик и подготовки отчетов об оценке для СберБанка необходимо:
Шаг 1. Перейти на страницу
Шаг 2. Ввести номер телефона, который будет закреплен за руководителем оценочной компании/оценщиком, занимающимся частной практикой, и ИНН компании.
Шаг 3. На телефон придет СМС с кодом подтверждения. Введите его в форму и придумайте постоянный пароль для входа в систему.
Пароль должен содержать:
- Не менее 8 символов
- Латинские буквы (Например: abcdef)
- Один символ в верхнем регистре (Например: ABCDEF)
- Один символ в нижнем регистре (Например: abcdef)
- Одну цифру (Например: 1234567)
- Один специальный символ (Например: !@#$%^&)
- Не содержит пробелов
Шаг 4. Заполните информацию об оценочной компании/оценщике, занимающимся частной практикой, и загрузите документы.
Шаг 5. Нажмите кнопку «Отправить на рассмотрение».
Шаг 6. Вам придет письмо о принятии заявки на регистрацию на электронную почту, которая была указана в разделе «Контактная информация».
Шаг 7. Дождитесь письма с ответом на запрос. Примерное время обработки запроса – 10 дней с даты подачи заявки.
✅ При успешной регистрации вам придет письмо на почту, что заявка одобрена и ваша компания зарегистрирована в системе
❌ Вам придет письмо с причиной отказа, если заявку необходимо доработать. Устраните замечания и отправьте заявку на рассмотрение еще раз.
Шаг 8. Ожидайте письмо на электронную почту с информацией о порядке действий для заключения договора на оказание услуг между оценочной компанией/оценщиком, занимающегося частной практикой и ООО «Домклик», а также дальнейшие инструкции по регистрации пользователей и выпуску электронных подписей (УКЭП).