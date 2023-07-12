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Получение аккредитации приёмщиков в Домклик

Дата публикации: 12 июл 2023
Получение аккредитации приёмщиков в Домклик
Содержание

Что даёт аккредитация приёмщиков в Домклик

Домклик помогает своим пользователям и клиентам других банков принимать квартиры в новостройках.

Чтобы клиенты были уверены в качестве услуги, Домклик отбирает приёмщиков с высокой квалификацией и опытом работы.

Организация, оказывающая услуги по приёмке квартир в новостройках, может подать заявку на заключение партнёрских отношений с Домклик и получение заказов на приёмку.

Для этого организации необходимо пройти процедуру отбора и получить аккредитацию приёмщика от Домклик.

Домклик проводит отбор на периодической основе и на всех территориях РФ.

Для подачи заявки на получение аккредитации организации необходимо направить пакет документов на электронную почту priemkapartners@domclick.ru.

Условия участия в отборе для получения аккредитации организаций приёмщиков в Домклик

Для участия в отборе организация-кандидат должна соответствовать требованиям, предъявляемым к организациям-кандидатам для оказания услуг по приёмке объектов недвижимости и предоставить пакет документов для проверки.

Порядок получения аккредитации приёмщиков в Домклик

Шаг 1. Убедиться, что организация соответствует требованиям.

Шаг 2. Предоставить пакет документов для рассмотрения заявки по электронной почте priemkapartners@domclick.ru

*Шаблоны Анкеты для ИПАнкеты для юридического лица и Согласия на обработку персональных данных.

При предоставлении неполного или некорректного пакета документов заявка будет направлена на доработку.

Срок предоставления недостающих документов – 3 (три) рабочих дня с даты получения запроса.

Шаг 3. Ожидать рассмотрения документов.

Срок рассмотрения документов составляет не более 30 календарных дней с даты предоставления в ООО «Домклик» полного пакета документов.

Шаг 4. Получить решение об аккредитации или отказе в аккредитации организации на Домклик.

При принятии положительного решения об аккредитации

  • С организацией будет заключен договор на оказание услуг между ООО «Домклик» и организацией;
  • Организация будет внесена в Реестр организаций приёмщиков Домклик.

При отказе в аккредитации

  • ООО «Домклик» уведомляет организацию-кандидата об отказе в аккредитации организаций приёмщиков в Домклик и прекращает рассмотрение документов;
  • Организация может подать повторный запрос не ранее, чем через 6 месяцев с учетом даты дополнительного отбора.

❗️При изменении информации об организации, её составе или данных сотрудников, необходимо информировать Домклик с предоставлением документов, подтверждающих эти изменения.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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