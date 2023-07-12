Получение аккредитации приёмщиков в Домклик
Что даёт аккредитация приёмщиков в Домклик
Домклик помогает своим пользователям и клиентам других банков принимать квартиры в новостройках.
Чтобы клиенты были уверены в качестве услуги, Домклик отбирает приёмщиков с высокой квалификацией и опытом работы.
Организация, оказывающая услуги по приёмке квартир в новостройках, может подать заявку на заключение партнёрских отношений с Домклик и получение заказов на приёмку.
Для этого организации необходимо пройти процедуру отбора и получить аккредитацию приёмщика от Домклик.
Домклик проводит отбор на периодической основе и на всех территориях РФ.
Для подачи заявки на получение аккредитации организации необходимо направить пакет документов на электронную почту priemkapartners@domclick.ru.
Условия участия в отборе для получения аккредитации организаций приёмщиков в Домклик
Для участия в отборе организация-кандидат должна соответствовать требованиям, предъявляемым к организациям-кандидатам для оказания услуг по приёмке объектов недвижимости и предоставить пакет документов для проверки.
Порядок получения аккредитации приёмщиков в Домклик
Шаг 1. Убедиться, что организация соответствует требованиям.
Шаг 2. Предоставить пакет документов для рассмотрения заявки по электронной почте priemkapartners@domclick.ru
*Шаблоны Анкеты для ИП, Анкеты для юридического лица и Согласия на обработку персональных данных.
При предоставлении неполного или некорректного пакета документов заявка будет направлена на доработку.
Срок предоставления недостающих документов – 3 (три) рабочих дня с даты получения запроса.
Шаг 3. Ожидать рассмотрения документов.
Срок рассмотрения документов составляет не более 30 календарных дней с даты предоставления в ООО «Домклик» полного пакета документов.
Шаг 4. Получить решение об аккредитации или отказе в аккредитации организации на Домклик.
При принятии положительного решения об аккредитации
- С организацией будет заключен договор на оказание услуг между ООО «Домклик» и организацией;
- Организация будет внесена в Реестр организаций приёмщиков Домклик.
При отказе в аккредитации
- ООО «Домклик» уведомляет организацию-кандидата об отказе в аккредитации организаций приёмщиков в Домклик и прекращает рассмотрение документов;
- Организация может подать повторный запрос не ранее, чем через 6 месяцев с учетом даты дополнительного отбора.
❗️При изменении информации об организации, её составе или данных сотрудников, необходимо информировать Домклик с предоставлением документов, подтверждающих эти изменения.