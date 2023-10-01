Полные правила программы лидеров (лояльности) Домклик
Настоящие Правила программы лидеров (лояльности) для Партнеров установлены Обществом с ограниченной ответственностью «Домклик» (121170, г. Москва, Кутузовский проспект д. 32 к. 1, ОГРН 1157746652150, ИНН 7736249247, далее – «Общество») и регламентируют условия, порядок и правила участия Партнеров Общества, в Программе лояльности.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Правила — настоящий документ, определяющий условия, порядок и правила участия Партнеров в Программе, размещенный в сети Интернет по адресу: https://blog.domclick.ru/voprosy-i-otvety/partnyoram/programma-loyalnosti, на котором размещен текст Правил, являющийся актуальной и действующей редакцией Правил.
1.2. Руководитель Партнера — Пользователь Домклик PRO, который является уполномоченным работником Партнера, в том числе лицом, которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа Партнера.
1.3. Программа лидеров (лояльности) (далее – ПЛ) – программа поощрения Участников за использование Участником услуг Общества и/или функциональных возможностей Сайта, Домклик PRO.
1.4. Участник – Партнер, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или лицо, зарегистрированное в качестве плательщика налога на профессиональный доход (в роли агентства недвижимости) и соответствующее условиям Программы лояльности в порядке, предусмотренном разделом 2 Правил разместившее информацию об Офисе.
1.5. Статус Партнера (Статус) – статус «Бронза», «Серебро», «Золото», «Платина», или «Нулевой», присваиваемый Обществом Участнику за использование услуг Общества или функциональных возможностей Домклик PRO на один календарный квартал.
1.6. Поощрение – товар, услуга, иной вид маркетинговый поддержки, возможность получения которого предоставляется Обществом Участнику в зависимости от Статуса Партнера. Поощрение предоставляется Обществом или партнерами Общества.
1.7. Офис – обособленное подразделение Участника, Партнера, имеющее фактический адрес для посещения клиентами, информация о котором добавлена в ЛКП Домклик PRO.
1.8. Договор купли-продажи (далее – ДКП) – оказываемая Обществом на возмездной основе услуга по составлению проекта договора купли-продажи для клиентов на основании поступивших от клиента документов в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством составления документа.
1.9. Юридическая проверка недвижимости (далее – ЮП) - оказываемая Обществом на возмездной основе услуга по проведению юридической проверки недвижимости и подготовке 1 (одного) правового заключения по Объекту(ам) недвижимости, а также организации выплаты возмещения за утрату или обременение права собственности правами третьих лиц (вселение третьих лиц) по основаниям, возникшим до приобретения выгодоприобретателем права собственности на Объект(ы) недвижимости, и подтвержденным вступившим в законную силу решением суда (в целях осуществления страхования титула в отношении Объекта недвижимости) в случае, если Страхование титула в отношении Объекта недвижимости возможно согласно условиям Договора.
1.10. Услуга «Сервис безопасных расчетов» (далее – СБР) – оказываемая Обществом на возмездной основе услуга, включающая в себя: 1) размещение денежных средств клиента на номинальном счете Общества и 2) перечисление денежных средств клиента с номинального счета Общества на банковский счет продавца в качестве оплаты цены договора купли-продажи объекта недвижимости.
1.11. Услуга «Сервис электронной регистрации» (далее – СЭР) – оказываемая Обществом на возмездной основе услуга, включающая в себя: оформление усиленной квалифицированной электронной подписи для клиента и (или) лиц, указанных клиентом, и направление пакета документов в электронном виде на государственную регистрацию через автоматизированную систему Общества в соответствующие территориальные органы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
1.12. Услуга «Регистрация и расчеты» – оказываемая Обществом на возмездной основе услуга, включающая в себя услугу СЭР и услугу СБР.
1.13. Услуга Платное продвижение (далее ПП) – оказываемая Обществом на возмездной основе услуга по изменению параметров размещения Объявления на Портале (например, выделение Объявления цветом, дополнение Объявления отличительными характеристиками, размещение Объявления в верхней части поисковой выдачи среди других Объявлений в определенной категории), направленное на повышение внимания пользователей Портала к Объявлению.
1.14. Витрина — сервис Сайта, предназначенный для размещения, поиска и просмотра информации об Объектах недвижимости.
1.15. ПАО Сбербанк — Публичное акционерное общество «Сбербанк России», сокращенное наименование - ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893), адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
1.16. Менеджер по работе с партнерами — представитель Общества, осуществляющий взаимодействие с Партнером.
1.17. Ипотечные сделки – оформление долгосрочного кредита под залог Объекта недвижимости в ПАО Сбербанк.
1.18. Фабрика - подразделение Общества, осуществляющее поддержку Партнеров и сопровождающее ипотечное кредитование, структурирование ипотечных сделок.
Иные термины и определения, указанные в Правилах, понимаются Сторонами в значениях, указанных в Пользовательском соглашении, размещенном на Сайте: https://domclick.ru/fs/public/docs/terms-of-use.pdf (далее – «Пользовательское соглашение»).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В Программе лидеров (лояльности) участвуют Офисы Участников, являющиеся агентствами недвижимости (далее - АН). Для участия в Программе АН должно соответствовать следующим требованиям:
2.1.1. АН должно быть действующим по данным Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
2.1.2. АН не должно быть заблокировано на Домклик PRO по любой из причин (https://blog.domclick.ru/voprosy-i-otvety/partnyoram/upravlenie-kompaniej-v-domklik-pro/open-post/blokirovka-kompanii);
2.1.3. У АН должен быть назначен Руководитель в ЛКП;
2.1.4. АН должно иметь заключенные соглашения о сотрудничестве с ПАО Сбербанк и c Обществом (https://domclick.ru/terms/agreement_using);
2.1.5. У АН должен быть добавлен не менее чем 1 (один) Офис.
2.2. К Офисам для участия в Программе выдвигаются следующие требования:
2.2.1. Офис должен быть закреплен за Менеджером по работе с партнерами (далее - МРП);
2.2.2. Офис должен быть активен (не удален из ЛКП Домклик PRO);
2.2.3. Офис не должен быть виртуальным, а должен иметь действительный адрес физического местонахождения на территории России для приема клиентов.
2.2.4. Все Офисы распределяются по региональному признаку по адресу нахождения (регистрации) Офиса.
2.3. Настоящие Правила определяют условия участия Партнеров в Программе лояльности, которая организована Обществом с целью поощрения Партнеров, формирования и увеличение лояльности Партнеров к Обществу, а также для стимулирования Партнеров к приобретению услуг Общества и использованию функциональных возможностей Домклик PRO. Правила размещаются Обществом для ознакомления в Личном кабинете Партнера.
2.4. Для участия в Программе лояльности (порядок акцепта Правил):
2.4.1. Партнер проходит Регистрацию на Домклик PRO путем создания Личного кабинета Партнера;
2.4.2. Руководитель Партнера знакомится с Правилами в ЛКП. Акцептом настоящих Правил и согласием на участие Партнера в Программе является создание (добавление) Партнером Офиса в ЛКП.
2.5. Осуществляя действие, указанное в п.2.4.2 Правил, Партнер подтверждает, что ознакомился с настоящими Правилами, принимает условия участия в Программе лояльности, согласен с ними и обязуется их соблюдать. При этом неучастие Партнера в Программе лояльности никаким образом не ограничивает и не ухудшает права Партнера в отношении использования Домклик PRO и/или услуг Общества.
2.6. Общество оставляет за собой право изменить Правила в любое время без специального уведомления Участника или прекратить действие Программы лояльности. Участник обязан самостоятельно отслеживать изменения и действующую редакцию Правил. Датой изменения Правил является дата опубликования новой редакции Правил в ЛКП. В случае внесения Обществом изменений в Правила, такие изменения вступают в силу с даты размещения измененного текста Правил в ЛКП, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении. Использование Участником услуг, Сервисов Общества после вступления в силу изменений в Правила означает, что Стороны пришли к согласию по изменению Правил. В случае несогласия с изменениями, внесенными Обществом в Правила, Участник вправе отказаться от участия в Программе в одностороннем порядке, письменно уведомив МРП Общества, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты вступления указанных изменений в силу.
2.7. Участник вправе в любое время отказаться от участия в Программе лояльности путем направления соответствующего уведомления в адрес своего Менеджера по работе с партнерами. После получения Обществом указанного уведомления участие Участника в Программе прекращается.
2.8. Общество вправе прекратить участие в Программе лояльности в случаях несоответствия Участника, требованиям указанным пп.п. 2.1 и 2.2 Правил, а также нарушения Участником Правил размещения Объявлений (https://domclick.ru/terms/public_offers_rules, далее по тексту – Правила размещения Объявлений), а также Пользовательского соглашения. Общество уведомляет Участника о прекращении участия в Программе лояльности по электронной почте, указанной в Личном кабинете Партнера.
2.9. Участие в Программе лояльности позволяет Участникам получать Поощрения, указанные в разделе 4 Правил, доступные для соответствующей категории Статуса Партнера.
2.10. Участие в Программе лояльности не предоставляет иных преимуществ, за исключением возможности использования Поощрений, предусмотренных Программой лояльности.
2.11. Общество предоставляет Поощрения «как есть» и не дает гарантии их эффективности, какого-либо коммерческого эффекта или гарантий какого-либо результата от их использования. Участник вправе по своему усмотрению воспользоваться как всеми видами Поощрений, так и воздержаться от использования. Поощрения не подлежат замене на денежные средства или иные компенсации со стороны Общества. Общество не несет ответственности за любые виды убытков Участника, возникших вследствие участия в Программе лояльности.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТАТУСА
3.1. Статус Партнера присваивается Офису, исходя из Средневзвешенного среднего ранга Офиса в регионе присутствия, на основе критериев и расчетов ниже.
Описание критериев:
3.1.1 Ипотечные сделки. Исчисляются в единицах. Количество Ипотечных сделок будет засчитываться любому Участнику, агент (риелтор) которого находился в сделке на момент перехода сделки в статус "Кредит Выдан".
3.1.2 Неипотечные сделки – сделки по приобретению Объекта недвижимости без использования кредитных средств банка или с использованием кредитных средств иных банков, кроме ПАО Сбербанк. Для целей расчета Статуса Партнера учитываются только Неипотечные сделки, в которых Участником реализован какой-либо продукт/услуга Общества, а именно СЭР, СБР, РИР, ДКП, ЮП). Исчисляются в единицах Неипотечных сделок.
3.1.3 Медианная доля Платного Продвижения (далее - ПП). Исчисляется в процентах. Медианная доля ПП рассчитывается следующим образом: берется медиана (среднее значение) доли платно продвигаемых Объявлений с начала текущего календарного квартала по дням. При расчете Медианной доли ПП учитываются Объявления в рубриках: Продажа вторичной недвижимости (Вторички) и загородной недвижимости.
3.1.4 Доля некачественного контента. Исчисляется в процентах. Доля некачественного контента рассчитывается как отношение количества Объявлений, размещенных с нарушением Правил размещения Объявлений и/или Пользовательского соглашения к общему количеству Объявлений, выставленных с начала текущего календарного квартала:
Доля некачественного контента = (Кол-во Объявлений с нарушением с начала квартала, шт.*100%)/Общее кол-во выставленных Объявлений с начала квартала, шт.
При расчете Доли некачественного контента учитываются Объявления в рубриках: Продажа вторичной недвижимости (Вторички) и загородной недвижимости. В расчет Доли некачественного контента попадают Объявления с нарушениями пунктов Правил размещения Объявлений, а также Пользовательского соглашения.
3.2 Расчет Средневзвешенного среднего ранга Офиса по критериям.
Алгоритм расчета Средневзвешенного среднего ранга по вышеупомянутым критериям приводится согласно следующему:
3.2.1 Расчет ранга по критериям:
В каждом регионе по каждому критерию согласно подпунктам пункта 3.1 Правил каждому Офису присваивается ранг в зависимости от набранного количества Ипотечных сделок, Неипотечных сделок, Медианной доли ПП и Доли некачественного контента. Чем выше набранное количество Ипотечных сделок, Неипотечных сделок и Медианной доли ПП, тем выше ранг Офиса по критерию. Чем выше доля некачественного контента, тем ниже ранг по критерию. По результатам расчетов составляется рейтинг опереженных Офисов в регионе по критериям по убыванию от высшего показателя к низшему согласно п.3.2.2 Правил.
3.2.2 Расчет опереженных Офисов
Перед вычислением Средневзвешенного среднего ранга в порядке п.3.2.3 Правил рассчитывается количество опереженных Офисов для каждого Офиса по каждому критерию согласно подпунктам пункта 3.1 Правил. К примеру, ранг Офиса «Ромашка» по критерию «Ипотечные сделки» равняется 1, при этом в регионе Офиса «Ромашка» 400 Офисов Участников Программы. Это означает, что Офис «Ромашка» опередил по критерию «Ипотечные сделки» 399 Офисов Участников Программы. По количеству опереженных Офисов будет рассчитываться Средневзвешенное среднее ранга.
3.2.3 Расчет средневзвешенного среднего ранга (далее по тексту – ССР)
В Программе установлены следующие значения значимости по критериям: Ипотечные сделки – 35%, Неипотечные сделки – 35%, Медианная доля ПП – 20%, Доля некачественного контента – 10%.
Средневзвешенный средний ранг для Офиса рассчитывается по следующей формуле:
ССР = (Кол-во опереженных Офисов по критерию «Ипотечные сделки»*35%) + (Кол-во опереженных Офисов по критерию «Неипотечные сделки»*35%) + (Кол-во опереженных Офисов по критерию «Медианах доля ПП»*20%) + (Доля некачественного контента*10%) / (35%+35%+20%+10%)
Средневзвешенный средний ранг определяет место Офиса в рейтинге Программы Лояльности в регионе. Чем больше средневзвешенный ранг, тем выше место Офиса в регионе для присвоения Статуса Партнера.
3.2.3.1. По результатам расчетов составляется рейтинг Офисов в регионе по ССР по убыванию от высшего показателя к низшему. При наивысшем набранном ССР в регионе Офис получит Статус Партнера «Платина». Далее присваиваются Статусы Партнеров «Золото», «Серебро», «Бронза» и «Нулевой» по убыванию значений ССР Офисов.
3.2.3.2. Для каждого региона рассчитывается индивидуальное количество каждого Статуса Партнера в зависимости от экономической и рыночной ситуации в данном регионе, количества Ипотечных сделок в регионе, показателей деловой активности Партнеров и стратегии Общества, в том числе возможностей Общества по предоставлению Поощрений.
3.2.3.3. После присвоения Офисам в регионе Статусов «Платина», «Золото», «Серебро», «Бронза», остальные Офисы, получившие ССР ниже чем последний Участник со Статусом Партнера «Бронза», получают Статусы «Нулевой». Участникам со Статусом «Нулевой» не предоставляются Поощрения.
3.2.4. Общество информирует Участника о присвоенном Статусе Партнера путем размещения информации в Личном кабинете Партнера.
4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БОНУСОВ
4.1. В течение календарного квартала, следующего за календарным кварталом, за который был рассчитан Статус Партнера, Участник может воспользоваться Поощрениями, предусмотренными п.4.7 Правил, доступными для соответствующей категории Статуса Партнера.
4.2. Участник может воспользоваться каждым доступным Поощрением 1 (один) раз в течение календарного квартала.
4.3. В случае предоставления материалов (в том числе рекламных, информационных) для публикации/размещения Участник обязуется обеспечить соответствие материалов требованиям действующего законодательства РФ и их достоверность. Участник обязуется возместить Обществу убытки, понесенные вследствие несоответствия предоставленных материалов требованиям законодательства РФ и/или их недостоверности. Материалы могут быть опубликованы только после согласования с Обществом. Общество вправе отказать в публикации материалов без объяснения причин.
4.4. Общество вправе отказать в предоставлении любого Поощрения и/или предложить Участнику равнозначную маркетинговую активность по собственному усмотрению, в случаях если Участник не предоставил все необходимые документы или сведения для предоставления Поощрения и/или указанная маркетинговая активность в регионе Обществом не предусмотрена/отменена, о чем заблаговременно уведомляются Участники, обладающие соответствующим Статусом Партнера.
4.5. Общество вправе изменять и исключать любые Поощрения из Программы лояльности без предварительного уведомления Участника в случаях невозможности со стороны Общества оказать данную меру Поощрения в данном регионе. Участники согласны, что данная Программа является мерой стимулирующего и мотивирующего характера и Участники не вправе предъявлять к Обществу претензии и требования о возмещении вреда, в случаях если какие-то меры Поощрения недоступны Участникам.
4.6. Для получения Поощрения Участнику необходимо направить запрос Менеджеру по работе с партнерами.
4.7. Перечень Поощрений:
Что вы получите
Платина
Золото
Серебро
Бронза
Приоритетная линия поддержки Партнеров (Выделенная (Приоритетная) линия онлайн-поддержки 24/7, сокращение сроков рассмотрения документов по сделке через сервисы Домклик, индивидуальный подход при рассмотрении запросов)
+
Публикации с участием Партнера в ресурсах Домклик (при условии предоставления Участником всех необходимых материалов и сведений для публикации)
+
Персональные Q&А сессия с топ-менеджерами ПАО Сбербанк и Домклик (при возможности ее проведения и по предварительному согласованию даты и времени)
+
+
Участие в закрытых мероприятиях и обучениях от Домклик (в случае, если данные мероприятия и обучения запланированы Обществом в календарном квартале)
+
+
Печатный сертификат со Статусом Партнера от Домклик
+
+
+
Отображение Статуса Партнера на «Витрине агентств недвижимости»
+
+
+
+
Электронный сертификат в Личном кабинете партнера Домклик PRO
+
+
+
+
4.8. Общество не несет ответственности за соответствие Поощрений запросам и ожиданиям Участника.
5. Прочие условия
5.1. Правила вступают в силу с момента их размещения Обществом и действуют в течение неопределенного срока до момента их прекращения в соответствии с Правилами и законодательством РФ.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие из Правил, будут разрешаться Обществом и Участником путем переговоров и направления претензий. Срок ответа на претензию не может превышать 10 (десять) рабочих дней. В случае невозможности разрешения споров, возникающих из Правил в претензионном порядке, такие споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
5.3. Общество вправе приостановить исполнение своих обязательств в случае нарушения Участниками встречных обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, Пользовательским соглашением, а в случае невозможности исполнения своих обязательств — прекратить исполнение обязательств с уведомлением об этом Участника через интерфейс Сайта, по адресу электронной почты или иным способом.
5.4. В случае, если одно или более положений Правил являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения Правил, которые остаются в силе.
Реквизиты Общества
ООО «Домклик»
Место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект д. 32 к. 1.
Почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект д. 32 к. 1.
ИНН 7736249247
Адрес электронной почты: info@domclick.ru