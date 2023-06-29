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Риелторы
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Полномочия руководителя компании или офиса

Дата публикации: 29 июн 2023
Полномочия руководителя компании или офиса

Вы можете зарегистрировать компанию на Домклик, если:

  • фактический руководитель компании, полномочия которого указаны в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (см. подробно в разделе «Регистрация компании»)
  • доверенное лицо, уполномоченное совершать юридические или фактические действия (см. подробно в разделе «Назначение руководителя компании»)

Руководителям компании в личном кабинете Домклик PRO досутпен следующий функционал:

  • создание и редактирование профиля компании;
  • создание, редактирование и удаление офиса компании;
  • назначение и снятие роли руководителя офиса;
  • приглашение сотрудников в компанию или офис, увольнение и перевод между офисами;
  • просмотр списка сотрудников, закрепленных за конкретным офисом или компанией в целом;
  • управление настройками видимости компании и ее агентов на витрине АН (раздел Риелторы – Агентства недвижимости);
  • просмотр всех заявок, поданных агентами своей компании;
  • загрузка объявлений через XML-фид и подключение пакетов платных продвижений;
  • управление сервисами «Продажа правовой экспертизы», «Подбор объектов недвижимости» и прочее;
  • просмотр закрывающих бухгалтерских документов по подключенным сервисам, а также назначение бухгалтера компании;
  • управление кошельком для оплаты услуг;
  • назначение сотрудника, ответственного за аккредитацию ЖК (для застройщиков и инвесторов).

Руководителям офиса доступно:

  • редактирование информации об офисе;
  • приглашение и увольнение сотрудников из офиса;
  • просмотр списка сотрудников, закрепленных за данным офисом;
  • просмотр всех заявок, поданных агентами данного офиса;
  • управление настройками видимости офиса и его агентов на витрине АН (раздел Риелторы – Агентства недвижимости);
  • подключение к сервису «Подбор объектов недвижимости».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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