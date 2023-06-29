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Полномочия руководителя компании или офиса
Дата публикации: 29 июн 2023
Вы можете зарегистрировать компанию на Домклик, если:
- фактический руководитель компании, полномочия которого указаны в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (см. подробно в разделе «Регистрация компании»)
- доверенное лицо, уполномоченное совершать юридические или фактические действия (см. подробно в разделе «Назначение руководителя компании»)
Руководителям компании в личном кабинете Домклик PRO досутпен следующий функционал:
- создание и редактирование профиля компании;
- создание, редактирование и удаление офиса компании;
- назначение и снятие роли руководителя офиса;
- приглашение сотрудников в компанию или офис, увольнение и перевод между офисами;
- просмотр списка сотрудников, закрепленных за конкретным офисом или компанией в целом;
- управление настройками видимости компании и ее агентов на витрине АН (раздел Риелторы – Агентства недвижимости);
- просмотр всех заявок, поданных агентами своей компании;
- загрузка объявлений через XML-фид и подключение пакетов платных продвижений;
- управление сервисами «Продажа правовой экспертизы», «Подбор объектов недвижимости» и прочее;
- просмотр закрывающих бухгалтерских документов по подключенным сервисам, а также назначение бухгалтера компании;
- управление кошельком для оплаты услуг;
- назначение сотрудника, ответственного за аккредитацию ЖК (для застройщиков и инвесторов).
Руководителям офиса доступно:
- редактирование информации об офисе;
- приглашение и увольнение сотрудников из офиса;
- просмотр списка сотрудников, закрепленных за данным офисом;
- просмотр всех заявок, поданных агентами данного офиса;
- управление настройками видимости офиса и его агентов на витрине АН (раздел Риелторы – Агентства недвижимости);
- подключение к сервису «Подбор объектов недвижимости».
Илья Шайдуров
Автор статьи
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