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Поиск риелтора на Домклик
Дата публикации: 04 июл 2023
В разделе Риелторы клиент может найти страницу своего риелтора, а так же выбрать или проверить профессионалов для подбора недвижимости и проведения своих сделок, оценивая представленную на Домклик информацию.
Найти конкретного риелтора можно по фамилии с указанием города или по номеру телефона.
Результаты поиска сортируются по количеству проведенных агентами сделок за последние 12 месяцев. Дополнительно выводится информация о средней оценке риелтора и количестве отзывов, прочитать которые можно на персональной карточке риелтора.
❗️В поиске можно найти агентов, которые разрешили отображение своего профиля на витрине.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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