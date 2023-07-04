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Риелторы
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Поиск риелтора на Домклик

Дата публикации: 04 июл 2023
Поиск риелтора на Домклик

В разделе Риелторы клиент может найти страницу своего риелтора, а так же выбрать или проверить профессионалов для подбора недвижимости и проведения своих сделок, оценивая представленную на Домклик информацию.

Найти конкретного риелтора можно по фамилии с указанием города или по номеру телефона.

Результаты поиска сортируются по количеству проведенных агентами сделок за последние 12 месяцев. Дополнительно выводится информация о средней оценке риелтора и количестве отзывов, прочитать которые можно на персональной карточке риелтора.

❗️В поиске можно найти агентов, которые разрешили отображение своего профиля на витрине.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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