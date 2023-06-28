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Подача заявки на кредит

Дата публикации: 28 июн 2023
Подача заявки на кредит

Подача заявки на ипотечный кредит по своим клиентам доступна только Партнерам банка.

Чтобы стать партнером банка, нужно зарегистрировать свою компанию (ООО или ИП) на Домклик, зарегистрироваться в качестве самозанятого риелтора или присоединиться к существующей компании - подробнее в статье «Как стать партнером».

Чтобы подать заявку на ипотечный кредит, выполните следующие действия:

Шаг 1. Авторизуйтесь в личном кабинете Домклик PRO

Шаг 2. В разделе «Основное» нажмите на кнопку «Рассчитать ипотеку» или «Создать заявку» на странице «Мои клиенты»

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Шаг 3. Произведите расчет кредита на специальном калькуляторе. Укажите ФИО клиента, телефон, дату рождения и нажмите «Зарегистрировать клиента»

Шаг 4. Заполните электронную анкету - необходимые поля и документы формируются автоматически, в зависимости от выбираемых параметров. Шаг 5. Внесите недостающую информацию о заемщике

Шаг 6. Загрузите документы в соответствующие разделы

Шаг 7. Укажите информацию об обязательном созаёмщике.

Шаг 8. При необходимости, вы можете добавить дополнительных созаемщиков и указать любую полезную информацию в произвольной форме

Шаг 9. Выберите отделение, в котором вы планируете проведение сделки, и нажмите на кнопку «Отправить заявку в Сбербанк»

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Шаг 10. На телефоны заемщика и созаемщика поступят смс-сообщения с инструкциями для подтверждения их согласия на отправку заявки в банк. 

Шаг 11. До отправки смс-подтверждения участникам сделки заявка остается в статусе «Черновик»

Шаг 12. После отправки участниками сделки кодов подтверждения заявка переходит в статус «Отправлено в банк» автоматически.

Срок рассмотрения заявки на кредит составляет от 2 минут. Обращаем внимание, что в отдельных случаях, с целью принятия решения в пользу клиента, на обработку некоторых запросов может потребоваться дополнительное время и ресурсы банка.

Шаг 13. Если нажать на строку с ФИО клиента, вы увидите комментарий — расшифровку статуса по заявке.

Если заявку необходимо доработать, статус изменится на «Возврат на доработку». Откройте заявку, чтобы узнать, что необходимо доработать. 

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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