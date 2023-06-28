Подача заявки на кредит
Подача заявки на ипотечный кредит по своим клиентам доступна только Партнерам банка.
Чтобы стать партнером банка, нужно зарегистрировать свою компанию (ООО или ИП) на Домклик, зарегистрироваться в качестве самозанятого риелтора или присоединиться к существующей компании - подробнее в статье «Как стать партнером».
Чтобы подать заявку на ипотечный кредит, выполните следующие действия:
Шаг 1. Авторизуйтесь в личном кабинете Домклик PRO
Шаг 2. В разделе «Основное» нажмите на кнопку «Рассчитать ипотеку» или «Создать заявку» на странице «Мои клиенты»
Шаг 3. Произведите расчет кредита на специальном калькуляторе. Укажите ФИО клиента, телефон, дату рождения и нажмите «Зарегистрировать клиента»
Шаг 4. Заполните электронную анкету - необходимые поля и документы формируются автоматически, в зависимости от выбираемых параметров. Шаг 5. Внесите недостающую информацию о заемщике
Шаг 6. Загрузите документы в соответствующие разделы
Шаг 7. Укажите информацию об обязательном созаёмщике.
Шаг 8. При необходимости, вы можете добавить дополнительных созаемщиков и указать любую полезную информацию в произвольной форме
Шаг 9. Выберите отделение, в котором вы планируете проведение сделки, и нажмите на кнопку «Отправить заявку в Сбербанк»
Шаг 10. На телефоны заемщика и созаемщика поступят смс-сообщения с инструкциями для подтверждения их согласия на отправку заявки в банк.
Шаг 11. До отправки смс-подтверждения участникам сделки заявка остается в статусе «Черновик»
Шаг 12. После отправки участниками сделки кодов подтверждения заявка переходит в статус «Отправлено в банк» автоматически.
Срок рассмотрения заявки на кредит составляет от 2 минут. Обращаем внимание, что в отдельных случаях, с целью принятия решения в пользу клиента, на обработку некоторых запросов может потребоваться дополнительное время и ресурсы банка.
Шаг 13. Если нажать на строку с ФИО клиента, вы увидите комментарий — расшифровку статуса по заявке.
Если заявку необходимо доработать, статус изменится на «Возврат на доработку». Откройте заявку, чтобы узнать, что необходимо доработать.