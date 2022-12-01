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Почему увеличился срок ожидания скидки

Дата публикации: 01 дек 2022
Почему увеличился срок ожидания скидки

Для расчета срока ожидания используются только объявления о продаже квартир.

Срок ожидания скидки зависит от качества объявлений, размещенных агентством недвижимости. Срок ожидания рассчитывается каждый понедельник и действует в течение недели.

Если у вас увеличился срок ожидания скидки, значит на прошлой неделе служба модерации сняла с публикации более 20% проверенных объявлений вашей компании.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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