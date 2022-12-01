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Почему моё объявление дубль

Дата публикации: 01 дек 2022
Почему моё объявление дубль
Содержание

Система автоматически ищет дубли в базе объявлений по таким параметрам как: 

  • Адрес
  • Площадь
  • Этаж
  • Фото

При склейке дублей выигрывает объявление, которое:

  • Опубликовано раньше
  • Содержит кадастровый номер или номер квартиры
  • Содержит ответственного продавца, зарегистрированного в ДомКлик

Если вы считаете, что при склейке дублей система совершила ошибку, то:

  • Укажите кадастровый номер или номер квартиры
  • Укажите ответственного продавца, который зарегистрирован в Домклик
  • В случае успешной повторной проверки, объявление будет опубликовано в течение 24 часов

Для избежания в будущем подобных ошибок, публикуйте объявление первым иуказывайте точный адрес квартиры.

Чтобы узнать актуальный статус объявления:

  • Авторизуйтесь на Pro.Domclick
  • Перейдите в раздел "Мои Квартиры"
  • Найдите конкретное объявление в списке
  • Посмотрите его текущий статус

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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