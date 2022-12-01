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Почему моё объявление дубль
Дата публикации: 01 дек 2022
Содержание
Система автоматически ищет дубли в базе объявлений по таким параметрам как:
- Адрес
- Площадь
- Этаж
- Фото
При склейке дублей выигрывает объявление, которое:
- Опубликовано раньше
- Содержит кадастровый номер или номер квартиры
- Содержит ответственного продавца, зарегистрированного в ДомКлик
Если вы считаете, что при склейке дублей система совершила ошибку, то:
- Укажите кадастровый номер или номер квартиры
- Укажите ответственного продавца, который зарегистрирован в Домклик
- В случае успешной повторной проверки, объявление будет опубликовано в течение 24 часов
Для избежания в будущем подобных ошибок, публикуйте объявление первым иуказывайте точный адрес квартиры.
Чтобы узнать актуальный статус объявления:
- Авторизуйтесь на Pro.Domclick
- Перейдите в раздел "Мои Квартиры"
- Найдите конкретное объявление в списке
- Посмотрите его текущий статус
Илья Шайдуров
Автор статьи
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