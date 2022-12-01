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Почему моему объявлению недоступна скидка
Дата публикации: 01 дек 2022
Содержание
Если вашему объявлению недоступна скидка, возможно:
- По объявлению не предусмотрена скидка
- Не выполнены все необходимые требования к объявлению. Ознакомьтесь с правилами получения скидки.
- Идёт срок ожидания скидки
Чтобы узнать актуальный статус объявления:
- Авторизуйтесь в личном кабинете
- Найдите конкретное объявление в списке на сайте (для покупателя) или в личном кабинете (для продавца)
- Откройте объявление и ознакомьтесь с причиной отсутствия скидки
Илья Шайдуров
Автор статьи
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