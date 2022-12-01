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Почему моему объявлению недоступна скидка

Дата публикации: 01 дек 2022
Почему моему объявлению недоступна скидка
Содержание

Если вашему объявлению недоступна скидка, возможно:

  • По объявлению не предусмотрена скидка
  • Не выполнены все необходимые требования к объявлению. Ознакомьтесь с правилами получения скидки.
  • Идёт срок ожидания скидки

Чтобы узнать актуальный статус объявления:

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  • Откройте объявление и ознакомьтесь с причиной отсутствия скидки

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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