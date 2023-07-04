Персональная карточка агента на Домклик
На Домклик у каждого зарегистрированного риелтора есть персональная карточка, которая содержит информацию о его профессиональной деятельности, отзывы и оценки реальных клиентов.
Достоверная информация в персональной карточке помогает будущим клиентам выбрать агента для сопровождения сделки по покупке/продаже объекта недвижимости. Наличие оценок и отзывов повышает доверие к риелтору.
Чтобы посмотреть, как видят вашу карточку клиенты, перейдите в раздел «Основное» и нажмите на ссылку в блоке «Карточка риелтора»:
Клиенты могут открыть карточку риелтора, воспользовавшись поиском на странице «Риелторы».
Персональная карточка риелтора содержит следующую информацию:
- данные о риелторе и агентстве недвижимости, в котором он работает
- наличие сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих профессиональные навыки
- информация о профессиональной деятельности
- данные о количестве сделок с участием риелтора, отзывах и оценках от клиентов Сбербанка за последние 12 месяцев
- объявления риелтора на Домклик
Если риелтор прошел идентификацию, в профиле появляется надпись: «Профиль подтвержден», а фото помещается в зеленый щит.
Пример полностью заполненной карточки агента:
Пример карточки агента, который не предоставил информацию о себе:
Рейтинг по оценке клиентов
Клиенты после завершения сделки могут оценить работу своего риелтора по 5-балльной шкале, а также написать отзыв. Методика сбора и учета отзывов исключает наличие недостоверных отзывов и необъективных оценок от участников рынка. Отзывы о риелторе могут оставить клиенты, которые проводили с ним сделки в сервисе Домклик не позже, чем через 12 месяцев после завершения сделки.
Клиент может оставить отзыв удобным ему способом:
- После завершения сделки клиенту посредством СМС будет направлена ссылка на опрос с предложением оценить работу риелтора
- Клиент находит риелтора самостоятельно на странице Риелторы и оставляет отзыв в блоке «Отзывы клиентов Сбербанка по сделкам на Домклик»
- Риелтор после завершения сделки может отправить клиенту ссылку на свою карточку на Домклик с просьбой оставить отзыв
Рейтинг риелтора формируется только из оценок клиентов за последние 12 месяцев.
Рейтинг обновляется ежедневно, а период, за который происходит оценка, каждый раз сдвигается на 1 день.
Например, на 01.08.2022 года в рейтинге будут учтены отзывы по сделкам за период с 01.08.2021 по 31.07.2022, а на следующий день – за период с 02.08.2021 по 01.08.2022, и т.д. Таким образом, ежедневно из рейтинга исключаются сделки, заключенные более года назад, и добавляются новые (если такие сделки были).
Отзывы клиентов в карточке риелтора отсортированы от новых к более старым. Чтобы посмотреть отзывы, которые были оставлены больше года назад, необходимо включить переключатель «Больше 12 месяцев».