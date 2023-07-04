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Персональная карточка агента на Домклик

Дата публикации: 04 июл 2023

На Домклик у каждого зарегистрированного риелтора есть персональная карточка, которая содержит информацию о его профессиональной деятельности, отзывы и оценки реальных клиентов.

Достоверная информация в персональной карточке помогает будущим клиентам выбрать агента для сопровождения сделки по покупке/продаже объекта недвижимости. Наличие оценок и отзывов повышает доверие к риелтору.

Чтобы посмотреть, как видят вашу карточку клиенты, перейдите в раздел «Основное» и нажмите на ссылку в блоке «Карточка риелтора»:

Клиенты могут открыть карточку риелтора, воспользовавшись поиском на странице «Риелторы».

Персональная карточка риелтора содержит следующую информацию:

  • данные о риелторе и агентстве недвижимости, в котором он работает
  • наличие сертификатов, дипломов и других документов, подтверждающих профессиональные навыки
  • информация о профессиональной деятельности
  • данные о количестве сделок с участием риелтора, отзывах и оценках от клиентов Сбербанка за последние 12 месяцев
  • объявления риелтора на Домклик

Если риелтор прошел идентификацию, в профиле появляется надпись: «Профиль подтвержден», а фото помещается в зеленый щит.

Пример полностью заполненной карточки агента:

Пример карточки агента, который не предоставил информацию о себе:

Рейтинг по оценке клиентов

Клиенты после завершения сделки могут оценить работу своего риелтора по 5-балльной шкале, а также написать отзыв. Методика сбора и учета отзывов исключает наличие недостоверных отзывов и необъективных оценок от участников рынка. Отзывы о риелторе могут оставить клиенты, которые проводили с ним сделки в сервисе Домклик не позже, чем через 12 месяцев после завершения сделки.

Клиент может оставить отзыв удобным ему способом:

  1. После завершения сделки клиенту посредством СМС будет направлена ссылка на опрос с предложением оценить работу риелтора
  2. Клиент находит риелтора самостоятельно на странице Риелторы и оставляет отзыв в блоке «Отзывы клиентов Сбербанка по сделкам на Домклик»
  3. Риелтор после завершения сделки может отправить клиенту ссылку на свою карточку на Домклик с просьбой оставить отзыв

Рейтинг риелтора формируется только из оценок клиентов за последние 12 месяцев.

Рейтинг обновляется ежедневно, а период, за который происходит оценка, каждый раз сдвигается на 1 день.

Например, на 01.08.2022 года в рейтинге будут учтены отзывы по сделкам за период с 01.08.2021 по 31.07.2022, а на следующий день – за период с 02.08.2021 по 01.08.2022, и т.д. Таким образом, ежедневно из рейтинга исключаются сделки, заключенные более года назад, и добавляются новые (если такие сделки были).

Отзывы клиентов в карточке риелтора отсортированы от новых к более старым. Чтобы посмотреть отзывы, которые были оставлены больше года назад, необходимо включить переключатель «Больше 12 месяцев».

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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