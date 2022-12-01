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Перечень проверок для вторичного жилья на сопровождении Домклик
Дата публикации: 01 дек 2022
1) Анализ правоустанавливающих и иных представленных документов на объект недвижимости на предмет выявления информации о:
- Наличии охранного обязательства в правоустанавливающем документе
- Наличии представителей, действующих по доверенности
- Наличии несовершеннолетних правообладателей
- Наличии расчётов, совершенных покупателем в интересах третьего лица (приобретение в пользу третьего лица)
- Наличии правообладателей преклонного возраста – одиноко проживающих пенсионеров
- Наличии оговорок о семейном положении на момент приобретения
- Наличии порядка проведения взаиморасчётов
- Наличии оговорок об использовании средств материнского капитала – расчёт от ПФР
- Наличии лиц, за которыми сохраняется право пользования объектом на основании норм закона/условий договора
- Наличии торгов, которые предшествовали совершенной сделки
- Наличии родства между сторонами сделки – несовершеннолетнее лицо и близкий родственник
- Наличии отказов от преимущественного права покупки в сделках где отказы обязательны
- Наличие сведений о признании безвестноотсуствующим на основании решения суда
- И иные факторы и обстоятельства, в зависимости от основания возникновения права собственности
2) Анализ данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН)/кадастровые карты на предмет выявления информации о:
- Наличии обременений
- Наличии ограничений
- Наличии арестов
- Наличии запретов
- Наличии особых отметок
- Наличии заявлений о правопритязаниях
- Сносе дома
- Признании дома аварийным
- Государственной регистрации без согласия третьего лица, органа
- Поданных заявлениях о невозможности регистрации без личного участия
- Наличии возражений в отношении зарегистрированного права
- Изъятии объекта для государственных и муниципальных нужд
- Принадлежности объекта к культурному наследию
- Назначении земельного участка
- О зонах с особыми условиями использования территорий
- История переходов права собственности на объект недвижимости на основе данных ЕГРН
3) Анализ информации о Правообладателе(ях) (в том числе предыдущего(щих) правообладателя(ей), если срок исковой давности не истек) на предмет выявления информации о:
- Наличии сведений о банкротстве
- Наличии сведения о судебных разбирательствах
- Наличии сведения о задолженности по налогам
- Наличии сведений об исполнительном производстве
- Наличии сведения о паспорте, находящемся в базе среди недействительных
- Наличии сведений об отзыве доверенностей (в сделках, где использовалась доверенность)
- Наличии сведений в ЕГРИП
- Наличии сведений в перечнях Росфинмониторинга
Илья Шайдуров
Автор статьи
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