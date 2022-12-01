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Перечень проверок для вторичного жилья на сопровождении Домклик

Дата публикации: 01 дек 2022
Перечень проверок для вторичного жилья на сопровождении Домклик

1) Анализ правоустанавливающих и иных представленных документов на объект недвижимости на предмет выявления информации о:

  • Наличии охранного обязательства в правоустанавливающем документе
  • Наличии представителей, действующих по доверенности
  • Наличии несовершеннолетних правообладателей
  • Наличии расчётов, совершенных покупателем в интересах третьего лица (приобретение в пользу третьего лица)
  • Наличии правообладателей преклонного возраста – одиноко проживающих пенсионеров
  • Наличии оговорок о семейном положении на момент приобретения
  • Наличии порядка проведения взаиморасчётов
  • Наличии оговорок об использовании средств материнского капитала – расчёт от ПФР
  • Наличии лиц, за которыми сохраняется право пользования объектом на основании норм закона/условий договора
  • Наличии торгов, которые предшествовали совершенной сделки
  • Наличии родства между сторонами сделки – несовершеннолетнее лицо и близкий родственник
  • Наличии отказов от преимущественного права покупки в сделках где отказы обязательны
  • Наличие сведений о признании безвестноотсуствующим на основании решения суда
  • И иные факторы и обстоятельства, в зависимости от основания возникновения права собственности

2) Анализ данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН)/кадастровые карты на предмет выявления информации о:

  • Наличии обременений
  • Наличии ограничений
  • Наличии арестов
  • Наличии запретов
  • Наличии особых отметок
  • Наличии заявлений о правопритязаниях
  • Сносе дома
  • Признании дома аварийным
  • Государственной регистрации без согласия третьего лица, органа
  • Поданных заявлениях о невозможности регистрации без личного участия
  • Наличии возражений в отношении зарегистрированного права
  • Изъятии объекта для государственных и муниципальных нужд
  • Принадлежности объекта к культурному наследию
  • Назначении земельного участка
  • О зонах с особыми условиями использования территорий
  • История переходов права собственности на объект недвижимости на основе данных ЕГРН

3) Анализ информации о Правообладателе(ях) (в том числе предыдущего(щих) правообладателя(ей), если срок исковой давности не истек) на предмет выявления информации о:

  • Наличии сведений о банкротстве
  • Наличии сведения о судебных разбирательствах
  • Наличии сведения о задолженности по налогам
  • Наличии сведений об исполнительном производстве
  • Наличии сведения о паспорте, находящемся в базе среди недействительных
  • Наличии сведений об отзыве доверенностей (в сделках, где использовалась доверенность)
  • Наличии сведений в ЕГРИП
  • Наличии сведений в перечнях Росфинмониторинга

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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