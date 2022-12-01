1 мин
33
Перечень проверок для новостроек на сопровождении Домклик
Дата публикации: 01 дек 2022
Анализ сведений об участнике долевого строительства на предмет выявления информации о:
- Наличии сведений о банкротстве
- Наличии сведения о судебных разбирательствах
- Наличии сведения о задолженности по налогам
- Наличии сведений об исполнительном производстве
- Наличии сведения о паспорте, находящемся в базе среди недействительных
- Наличии сведений об отзыве доверенностей (в сделках, где использовалась доверенность)
- Наличии сведений в ЕГРИП
- Наличии сведений в перечнях Росфинмониторинга
Илья Шайдуров
Автор статьи
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах