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Перечень проверок для новостроек на сопровождении Домклик

Дата публикации: 01 дек 2022
Перечень проверок для новостроек на сопровождении Домклик

Анализ сведений об участнике долевого строительства на предмет выявления информации о:

  • Наличии сведений о банкротстве
  • Наличии сведения о судебных разбирательствах
  • Наличии сведения о задолженности по налогам
  • Наличии сведений об исполнительном производстве
  • Наличии сведения о паспорте, находящемся в базе среди недействительных
  • Наличии сведений об отзыве доверенностей (в сделках, где использовалась доверенность)
  • Наличии сведений в ЕГРИП
  • Наличии сведений в перечнях Росфинмониторинга

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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