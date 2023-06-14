Ответы на частые вопросы о рекламном продвижении
Минимальная и максимальная продолжительность рекламной кампании
Не менее одного и не более 6 месяцев (до конца 2024 года).
Возможен ли бесплатный тестовый период?
Бесплатный тестовый период не предусмотрен.
Предусмотрены ли какие-либо особые условия, скидки?
Да. Представленные в медиаплане данные носят ориентировочный характер. Финальные параметры РК могут быть согласованы дополнительно по запросу.
Какие условия оплаты?
Предоплата в размере 30% до запуска рекламной кампании от всей стоимости по прогнозу. Далее ежемесячно закрытие отчетного периода — 70% от стоимости фактически оказанных услуг.
Пролонгация договора возможна?
Да, при направлении уведомления по форме, приложения к договору с указанием периода и после согласования объема дополнительных услуг.
Какой объем SOV возможен к заказу в разрезе позиций?
В диапазоне 15-85%, либо 100% (кроме СпецПроекта). В рамках СпецПроекта для размещений 1, 2.1, 2.2, 3.1 из медиакита возможный SOV 50%/100%.
Запуск рекламной кампании возможен по гарантийному письму?
Да, по индивидуальному согласованию при условии подтверждения типовой формы договора с вашей стороны.
Какие виды таргетинга возможны?
В настоящий момент ГЕО: по субдомену региона (spb.domclick.ru/ekaterinburg.docmlick.ru/…) и IP. Иные виды таргетинга в проработке.
Предусмотрена возможность контроля хода оказываемых услуг (факта «открутки»)?
Предусмотрено еженедельное направление аналитики из Adfox для размещения на главной странице, поиска и карточки объявления (оффера) и внутренней аналитики для посадочной страницы.
Каким образом будет урегулирован кейс в этом случае?
Объем фактической «открутки» по тому или иному месту размещения по итогам отчетного периода оказался меньше/больше заказанного.
Мы ежедневно мониторим ход открутки инвентаря и в случае «недокрутов»/«перекрутов» заблаговременно согласовываем с вами дальнейшие действия: открутить больший объем либо первично заказанный. Если объем открутки окажется несколько ниже запланированного, вы оплачиваете стоимость фактически оказанных услуг.
Порядок заключения договора
- Согласование финальной версии проекта договора
- Подписание договора со стороны Домклик
- Отправка скан-копии подписанного со стороны Домклик договора/отправка почтой договора на бумажном носителе для подписания с вашей стороны.