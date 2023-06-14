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Ответы на частые вопросы о рекламном продвижении

Дата публикации: 14 июн 2023
Ответы на частые вопросы о рекламном продвижении

Минимальная и максимальная продолжительность рекламной кампании

Не менее одного и не более 6 месяцев (до конца 2024 года).

Возможен ли бесплатный тестовый период?

Бесплатный тестовый период не предусмотрен.

Предусмотрены ли какие-либо особые условия, скидки?

Да. Представленные в медиаплане данные носят ориентировочный характер. Финальные параметры РК могут быть согласованы дополнительно по запросу.

Какие условия оплаты?

Предоплата в размере 30% до запуска рекламной кампании от всей стоимости по прогнозу. Далее ежемесячно закрытие отчетного периода — 70% от стоимости фактически оказанных услуг.

Пролонгация договора возможна?

Да, при направлении уведомления по форме, приложения к договору с указанием периода и после согласования объема дополнительных услуг.

Какой объем SOV возможен к заказу в разрезе позиций?

В диапазоне 15-85%, либо 100% (кроме СпецПроекта). В рамках СпецПроекта для размещений 1, 2.1, 2.2, 3.1 из медиакита возможный SOV 50%/100%.

Запуск рекламной кампании возможен по гарантийному письму?

Да, по индивидуальному согласованию при условии подтверждения типовой формы договора с вашей стороны.

Какие виды таргетинга возможны?

В настоящий момент ГЕО: по субдомену региона (spb.domclick.ru/ekaterinburg.docmlick.ru/…) и IP. Иные виды таргетинга в проработке.

Предусмотрена возможность контроля хода оказываемых услуг (факта «открутки»)?

Предусмотрено еженедельное направление аналитики из Adfox для размещения на главной странице, поиска и карточки объявления (оффера) и внутренней аналитики для посадочной страницы.

Каким образом будет урегулирован кейс в этом случае?

Объем фактической «открутки» по тому или иному месту размещения по итогам отчетного периода оказался меньше/больше заказанного.

Мы ежедневно мониторим ход открутки инвентаря и в случае «недокрутов»/«перекрутов» заблаговременно согласовываем с вами дальнейшие действия: открутить больший объем либо первично заказанный. Если объем открутки окажется несколько ниже запланированного, вы оплачиваете стоимость фактически оказанных услуг.

Порядок заключения договора

  1. Согласование финальной версии проекта договора
  2. Подписание договора со стороны Домклик
  3. Отправка скан-копии подписанного со стороны Домклик договора/отправка почтой договора на бумажном носителе для подписания с вашей стороны.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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