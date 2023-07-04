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Отображение сотрудников на странице агентства
Дата публикации: 04 июл 2023
Для главы компании или руководителя офиса
Чтобы включить или отключить отображение сотрудников в карточке агентства недвижимости в конкретной компании или офисе, выполните следующие действия:
Шаг 1. В разделе «Мои компании» выберите компанию.
Шаг 2. Выберите нужный офис.
Шаг 3. Нажмите «Редактировать офис» и установите переключатель «Отображать сотрудников в карточке компании» в нужное положение.
Шаг 4. Если необходимо скрыть или отобразить сотрудников одного конкретного офиса, то выберите офис, далее перейдите в карточку сотрудника и установите переключатель «Отображение в каталоге» в нужное положение.
Для сотрудника
Для сотрудника включение и отключение отображения на странице агентства доступно в разделе «Мой профиль».
Примечание
- Если глава компании отключил отображение сотрудников на странице агентства, то руководитель офиса не сможет включить отображение на странице агентства для таких сотрудников.
- Если руководитель офиса отключил отображение сотрудника на странице агентства, то сотрудник не сможет в своем профиле включить отображение.
Илья Шайдуров
Автор статьи
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