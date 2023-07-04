Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
1 мин
64

Отображение сотрудников на странице агентства

Дата публикации: 04 июл 2023
Отображение сотрудников на странице агентства
Содержание

Для главы компании или руководителя офиса

Чтобы включить или отключить отображение сотрудников в карточке агентства недвижимости в конкретной компании или офисе, выполните следующие действия:

Шаг 1. В разделе «Мои компании» выберите компанию.

Шаг 2. Выберите нужный офис.

Шаг 3. Нажмите «Редактировать офис» и установите переключатель «Отображать сотрудников в карточке компании» в нужное положение.

Шаг 4. Если необходимо скрыть или отобразить сотрудников одного конкретного офиса, то выберите офис, далее перейдите в карточку сотрудника и установите переключатель «Отображение в каталоге» в нужное положение.

Для сотрудника

Для сотрудника включение и отключение отображения на странице агентства доступно в разделе «Мой профиль».

Примечание

  1. Если глава компании отключил отображение сотрудников на странице агентства, то руководитель офиса не сможет включить отображение на странице агентства для таких сотрудников.
  2. Если руководитель офиса отключил отображение сотрудника на странице агентства, то сотрудник не сможет в своем профиле включить отображение.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал