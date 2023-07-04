Отображение агентства недвижимости на витрине агентств
Агентства недвижимости, зарегистрированные на Домклик, отображаются в каталоге партнеров. Обратите внимание, что агентство отображаются только в том городе или регионе, в котором есть офис присутствия.
У руководителя агентства есть возможность скрыть отображение своей компании на витрине, если это необходимо. Для этого выполните следующие шаги:
Шаг 1. Авторизуйтесь на Домклик под учетной записью руководителя компании.
Шаг 2. В разделе «Мои компании» выберите компанию и нажмите «Редактировать».
Шаг 3. В настройках установите переключатель «Отображать компанию на Витрине АН» в нужное положение.
Почему агентство не отображается в каталоге
Если ваша компания не отображается в каталоге агентств недвижимости, то убедитесь, что:
- У компании включено отображение на витрине агентств недвижимости.
- Компания является агентством недвижимости, а не застройщиком, т.к. застройщики в данном списке не отображаются.
- Указано торговое наименование в качестве названия агентства недвижимости.
- Корректно указан адрес офиса – в адресе не должно быть информации, которая к нему не относится (номер подъезда, этаж, ориентир).
Пример корректного адреса: г Москва, ул. Авиаконструктора Миля, д 14
Пример некорректного адреса: г Москва, ул Авиаконструктора Миля, пройти в арку, затем направо, д 14, подъезд 6, офис 502, домофон 502001