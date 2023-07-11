Объявления и закон «О рекламе»
С 01.09.2022г. вступили в силу изменения в законе "О рекламе" (ст.18.1). Согласно вступившим в силу изменениям вся реклама, размещенная в интернете, подлежит учету. Информация о ней участникам рекламного рынка передается в Единый реестр интернет-рекламы через операторов рекламных данных.
Однотипные сведения о предлагаемых товарах (услугах), наполняющие различные рубрики, размещаемые на сайтах объявлений не относятся к рекламе.
Так, в частности, объявления предназначены для информирования посетителей сайта о возможности и условиях приобретения объекта недвижимости и не направлены на формирование и поддержание интереса к конкретному лицу и его товару, соответственно, на такую информацию положения Федерального закона «О рекламе» не распространяются.