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Объявления и закон «О рекламе»

Дата публикации: 11 июл 2023
Объявления и закон «О рекламе»

С 01.09.2022г. вступили в силу изменения в законе "О рекламе" (ст.18.1). Согласно вступившим в силу изменениям вся реклама, размещенная в интернете, подлежит учету. Информация о ней участникам рекламного рынка передается в Единый реестр интернет-рекламы через операторов рекламных данных.

Однотипные сведения о предлагаемых товарах (услугах), наполняющие различные рубрики, размещаемые на сайтах объявлений не относятся к рекламе.

Так, в частности, объявления предназначены для информирования посетителей сайта о возможности и условиях приобретения объекта недвижимости и не направлены на формирование и поддержание интереса к конкретному лицу и его товару, соответственно, на такую информацию положения Федерального закона «О рекламе» не распространяются.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
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