Новая статистика по API: что это и как подключить
Домклик запускает новый способ передачи статистики по объявлениям для партнёров, которые используют в работе CRM-систему. Он позволит быстрее и удобнее получать статистику.
Преимущества новой статистики
- Скорость. Данные обновляются не реже, чем 1 раз в 5 минут. У вас всегда будет самая актуальная информация о ваших объявлениях.
- Самая свежая статистика по объявлению. С новым способом задержка обновления данных по статистике — всего лишь не более 10 минут. Раньше было раз в сутки.
- Статистика по чатам и избранному. Вы получите статистику по количеству чатов и добавлений в избранное по каждому вашему объявлению.
Новые функции, последующие развитие и обновление доступны только в новом API-методе получения статистики.
Как партнеру перейти на новую статистику
Шаг 1. Зайдите в личный кабинет управления объявлениями.
Шаг 2. Перейдите в раздел статистики.
Шаг 3. Нажмите на вкладку «Статистика по API».
Шаг 4. Получите новый токен.
Шаг 5. Обязательно скопируйте и сохраните его, и передайте своим техническим специалистам.
Что будет с обратными фидами
Обратные фиды работают до 31 марта 2024 года. Новых полей в них появляться не будет. После 31 марта 2024 года обратные фиды будут отключены.
Что нужно сделать, чтобы получить доступ к статистике по API. Инструкция для технических специалистов
Для доступа необходимо использовать токен, сгенерированный в личном кабинете.
Получение объявлений происходит постранично. Следующую страницу можно получить используя параметр last_offer_id - ID последнего объявления из предыдущего запроса к API.
Параметры для фильтрации и пример ответа находятся в документации для разработчиков.