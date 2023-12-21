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Новая статистика по API: что это и как подключить

Дата публикации: 21 дек 2023
Новая статистика по API: что это и как подключить
Содержание

Домклик запускает новый способ передачи статистики по объявлениям для партнёров, которые используют в работе CRM-систему. Он позволит быстрее и удобнее получать статистику.

Преимущества новой статистики

  • Скорость. Данные обновляются не реже, чем 1 раз в 5 минут. У вас всегда будет самая актуальная информация о ваших объявлениях.
  • Самая свежая статистика по объявлению. С новым способом задержка обновления данных по статистике — всего лишь не более 10 минут. Раньше было раз в сутки.
  • Статистика по чатам и избранному. Вы получите статистику по количеству чатов и добавлений в избранное по каждому вашему объявлению.

Новые функции, последующие развитие и обновление доступны только в новом API-методе получения статистики.

Как партнеру перейти на новую статистику

Шаг 1. Зайдите в личный кабинет управления объявлениями.

Шаг 2. Перейдите в раздел статистики.

Шаг 3. Нажмите на вкладку «Статистика по API».

Шаг 4. Получите новый токен.

Шаг 5. Обязательно скопируйте и сохраните его, и передайте своим техническим специалистам.

Что будет с обратными фидами

Обратные фиды работают до 31 марта 2024 года. Новых полей в них появляться не будет. После 31 марта 2024 года обратные фиды будут отключены.

Что нужно сделать, чтобы получить доступ к статистике по API. Инструкция для технических специалистов

Для доступа необходимо использовать токен, сгенерированный в личном кабинете.

Получение объявлений происходит постранично. Следующую страницу можно получить используя параметр last_offer_id - ID последнего объявления из предыдущего запроса к API.

Параметры для фильтрации и пример ответа находятся в документации для разработчиков.

Документация для разработчиков

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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