Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
1 мин
57

Назначение руководителя офиса

Дата публикации: 29 июн 2023
Назначение руководителя офиса

Руководитель компании может назначать руководителей для офисов. Подробнее о полномочиях можно прочитать в статье «Полномочия руководителей компании и офиса».

Назначение руководителя офиса

Шаг 1. Перейдите в раздел «Моя компания». В открывшемся списке выберите компанию, в которой нужно назначить руководителя.

Шаг 2. В списке офисов выберите нужный и нажмите «Назначить руководителя».

Шаг 3. В открывшемся окне введите или выберите из списка ФИО сотрудника данного офиса и нажмите «Назначить».

Если пользователь, которого вы хотите назначить руководителем офиса, еще не приглашен в офис, вы можете пригласить его как нового сотрудника.

Обратите внимание на ограничения – сотрудник может быть прикреплен только к одному офису, а также сотрудник может быть руководителем только одного офиса в один момент времени.

Сотрудник, назначенный руководителем, теперь отображается в настройках офиса и может управлять им

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал