Назначение руководителя офиса
Руководитель компании может назначать руководителей для офисов. Подробнее о полномочиях можно прочитать в статье «Полномочия руководителей компании и офиса».
Назначение руководителя офиса
Шаг 1. Перейдите в раздел «Моя компания». В открывшемся списке выберите компанию, в которой нужно назначить руководителя.
Шаг 2. В списке офисов выберите нужный и нажмите «Назначить руководителя».
Шаг 3. В открывшемся окне введите или выберите из списка ФИО сотрудника данного офиса и нажмите «Назначить».
Если пользователь, которого вы хотите назначить руководителем офиса, еще не приглашен в офис, вы можете пригласить его как нового сотрудника.
Обратите внимание на ограничения – сотрудник может быть прикреплен только к одному офису, а также сотрудник может быть руководителем только одного офиса в один момент времени.
Сотрудник, назначенный руководителем, теперь отображается в настройках офиса и может управлять им