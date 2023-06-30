Назначение роли «Аккредитация ЖК»
Для аккредитации жилого комплекса необходимо подать специальную заявку. Направить запрос на аккредитацию может только руководитель компании или назначенный сотрудник.
Направление запроса осуществляется через личный кабинет аккредитации ЖК, расположенный по адресу https://ack.domclick.ru.
Сотрудник с ролью «Аккредитация ЖК» имеет доступ в личный кабинет аккредитации ЖК, расположенный по адресу https://ack.domclick.ru.
Чтобы добавить или снять роль «Аккредитация ЖК», выполните следующие действия:
Шаг 1. Перейдите в раздел «Сотрудники» и найдите нужного сотрудника, для которого необходимо включить или отключить роль.
Шаг 2. Нажмите на ФИО сотрудника, чтобы открыть его профиль. Установите переключатель «Аккредитация ЖК» в нужное положение.
Включено — после включения доступа, сотруднику станет доступен раздел «Аккредитация объекта».
Отключено — у сотрудника отсутствует доступ к разделу аккредитации.
При увольнении сотрудника, доступ к разделу аккредитации и ко всем ранее поданным заявкам будет отключен автоматически.