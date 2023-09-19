Настройка лимитов для сотрудников компании
В каждом пакете размещения есть раздел «Кто может списывать размещения из пакета». Нажав кнопку «Изменить» открывается список сотрудников, в котором можно распределить конкретный пакет между агентами.
По умолчанию для каждого нового пакета установлен безлимит для всех. Чтобы установить лимит нужно:
Шаг 1. В пакете, в разделе раздел «Кто может списывать размещения из пакета», нажмите «Изменить» в графе «Списание доступно».
Кнопки «Подключить всем безлимит» и «Запретить для всех» позволяют быстро подключить и отключить безлимит всем сотрудникам.
Шаг 2. Для настройки лимитов определенным сотрудникам, в разделе «Лимит объявлений» нажмите «Редактировать» и установите необходимое количество списаний.
❗️Нельзя установить лимит больше, чем количество размещений в пакете. Сумма лимитов может быть больше, чем количество размещений в пакете.
Шаг 3. После установки лимита нужно подтвердить (1) их количество и сохранить изменения через кнопку «Сохранить изменения» (2).
В разделе «Настройка лимитов» можно проверить, сколько размещений из пакета было использовано агентами.
Лимиты работают и на размещение вручную, и на объявления, добавленные через XML-фид.
❗️Если в XML-фиде в объявлениях передается номер телефона агента, который не зарегистрирован на Домклик, размещения будут списаны из пакета, даже если установлен запрет для всех зарегистрированных агентов.
Чтобы количество размещений не израсходовалось, агент должен быть зарегистрирован с указанным номером телефона на сайте Домклик и закреплен за компанией.