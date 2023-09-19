Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
2 мин
118

Настройка лимитов для сотрудников компании

Дата публикации: 19 сен 2023
Настройка лимитов для сотрудников компании

В каждом пакете размещения есть раздел «Кто может списывать размещения из пакета». Нажав кнопку «Изменить» открывается список сотрудников, в котором можно распределить конкретный пакет между агентами.

По умолчанию для каждого нового пакета установлен безлимит для всех. Чтобы установить лимит нужно:

Шаг 1. В пакете, в разделе раздел «Кто может списывать размещения из пакета», нажмите «Изменить» в графе «Списание доступно».

Кнопки «Подключить всем безлимит» и «Запретить для всех» позволяют быстро подключить и отключить безлимит всем сотрудникам.

Шаг 2. Для настройки лимитов определенным сотрудникам, в разделе «Лимит объявлений» нажмите «Редактировать» и установите необходимое количество списаний.

1 из 2

❗️Нельзя установить лимит больше, чем количество размещений в пакете. Сумма лимитов может быть больше, чем количество размещений в пакете.

Шаг 3. После установки лимита нужно подтвердить (1) их количество и сохранить изменения через кнопку «Сохранить изменения» (2).

В разделе «Настройка лимитов» можно проверить, сколько размещений из пакета было использовано агентами.

Лимиты работают и на размещение вручную, и на объявления, добавленные через XML-фид.

❗️Если в XML-фиде в объявлениях передается номер телефона агента, который не зарегистрирован на Домклик, размещения будут списаны из пакета, даже если установлен запрет для всех зарегистрированных агентов.

Чтобы количество размещений не израсходовалось, агент должен быть зарегистрирован с указанным номером телефона на сайте Домклик и закреплен за компанией.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал