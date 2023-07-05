Настройка автоматического размещения через XML-фиды
- Кто может размещать объявления с помощью XML-фидов
- Какие форматы XML-фидов можно загружать
- Как настроить выгрузку XML-фидов
- Когда объявления из XML-фида появятся на Домклик
- Как узнать статистику по размещению объявлений из XML-фида
- Что делать, если XML-фид сломался
- Как удалить или отредактировать объявление, размещенное через фид
- Важно
Автоматический импорт объявлений через XML-фиды — это удобный и быстрый способ размещения объявлений на Домклик.
Кто может размещать объявления с помощью XML-фидов
Размещать объявления с помощью XML-фидов могут все аккредитованные партнеры Сбербанка.
Управлять XML-фидами (загружать, удалять, редактировать) могут пользователи с ролями «Руководитель компании» и «Руководитель офиса». Пользователи с ролью «Агент» не видят фидов компании и не имеют доступ к их редактированию.
Какие форматы XML-фидов можно загружать
На Домклик можно загружать фиды в форматах:
Размещение фида от Застройщика в разделе "Новостройки" возможен только в формате Domclick
Как настроить выгрузку XML-фидов
- Зайдите в личный кабинет
- Авторизуйтесь, если необходимо
- Нажмите кнопку «Разместить фид»
- Укажите ссылку (URL) на фид
- Если у вас несколько фидов из разных офисов, вы можете дать имя каждому фиду
- Нажмите кнопку «Сохранить»
Когда объявления из XML-фида появятся на Домклик
Все изменения отображаются в течение двух часов. Если вы загрузили новый XML-фид или отредактировали объявления в уже опубликованном, то информация обновится на Домклик в течение двух часов.
Как узнать статистику по размещению объявлений из XML-фида
Отчет о размещении объявлений через XML-фиды формируется раз в сутки. Отчет можно скачать в личном кабинете. Также вы можете подписаться на автоматическую email-рассылку и получать отчеты каждый понедельник.
Пользователи с разными ролями получают разные отчеты:
- В отчете агента отображаются только объявления, в которых указан его номер телефона. Для этого агент должен быть зарегистрирован на Домклик.
- Руководитель офиса видит в отчете статистику по всем объявлениям агентов своего офиса.
- Руководитель компании получает статистику по всем объявлениям компании.
Что делать, если XML-фид сломался
Если XML-фид стал недоступен, на почту руководителю агентства недвижимости и пользователю, который загрузил фид на Домклик, придет уведомление о технических проблемах с XML-фидом.
Если вы получили такое письмо, пожалуйста, обратитесь к своим техническим специалистам для решения проблемы.
Пока работа фида не восстановится, объявления на витрине Домклик не будут обновляться. Как только фид снова станет доступен, вы получите письмо, и объявления обновятся.
Если в течение 72 часов XML-фид будет недоступен, объявления будут автоматически удалены с витрины Домклик.
Как удалить или отредактировать объявление, размещенное через фид
Удалить или отредактировать объявление, размещенное через фид, можно только через CRM-партнера (система, через которую размещаются объявления).
Через личный кабинет Домклик в разделе «Мои объявления» редактирование и удаление объявлений, размещенных через фид, недоступно.
❗️Платное продвижение действует до тех пор, пока в фиде указаны соответствующие теги. Для отключения продвижения необходимо исключить из фида тег «express», «premium» или «top».
Важно
В фидах по аренде и продаже участков, аренде и продаже коммерческой недвижимости цена объекта должна быть указана за весь объект, а не за сотку или квадратный метр.