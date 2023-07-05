Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
4 мин
4K

Настройка автоматического размещения через XML-фиды

Дата публикации: 05 июл 2023
Настройка автоматического размещения через XML-фиды
Содержание

Автоматический импорт объявлений через XML-фиды — это удобный и быстрый способ размещения объявлений на Домклик.

Кто может размещать объявления с помощью XML-фидов

Размещать объявления с помощью XML-фидов могут все аккредитованные партнеры Сбербанка.

Управлять XML-фидами (загружать, удалять, редактировать) могут пользователи с ролями «Руководитель компании» и «Руководитель офиса». Пользователи с ролью «Агент» не видят фидов компании и не имеют доступ к их редактированию.

Какие форматы XML-фидов можно загружать

На Домклик можно загружать фиды в форматах:

Размещение фида от Застройщика в разделе "Новостройки" возможен только в формате Domclick

Как настроить выгрузку XML-фидов

  1. Зайдите в личный кабинет
  2. Авторизуйтесь, если необходимо
  3. Нажмите кнопку «Разместить фид»
  4. Укажите ссылку (URL) на фид
  5. Если у вас несколько фидов из разных офисов, вы можете дать имя каждому фиду
  6. Нажмите кнопку «Сохранить»

Когда объявления из XML-фида появятся на Домклик

Все изменения отображаются в течение двух часов. Если вы загрузили новый XML-фид или отредактировали объявления в уже опубликованном, то информация обновится на Домклик в течение двух часов.

Как узнать статистику по размещению объявлений из XML-фида

Отчет о размещении объявлений через XML-фиды формируется раз в сутки. Отчет можно скачать в личном кабинете. Также вы можете подписаться на автоматическую email-рассылку и получать отчеты каждый понедельник.

Пользователи с разными ролями получают разные отчеты:

  • В отчете агента отображаются только объявления, в которых указан его номер телефона. Для этого агент должен быть зарегистрирован на Домклик.
  • Руководитель офиса видит в отчете статистику по всем объявлениям агентов своего офиса.
  • Руководитель компании получает статистику по всем объявлениям компании.

Что делать, если XML-фид сломался

Если XML-фид стал недоступен, на почту руководителю агентства недвижимости и пользователю, который загрузил фид на Домклик, придет уведомление о технических проблемах с XML-фидом.

Если вы получили такое письмо, пожалуйста, обратитесь к своим техническим специалистам для решения проблемы.

Пока работа фида не восстановится, объявления на витрине Домклик не будут обновляться. Как только фид снова станет доступен, вы получите письмо, и объявления обновятся.

Если в течение 72 часов XML-фид будет недоступен, объявления будут автоматически удалены с витрины Домклик.

Как удалить или отредактировать объявление, размещенное через фид

Удалить или отредактировать объявление, размещенное через фид, можно только через CRM-партнера (система, через которую размещаются объявления).

Через личный кабинет Домклик в разделе «Мои объявления» редактирование и удаление объявлений, размещенных через фид, недоступно.

❗️Платное продвижение действует до тех пор, пока в фиде указаны соответствующие теги. Для отключения продвижения необходимо исключить из фида тег «express», «premium» или «top».

Важно

В фидах по аренде и продаже участков, аренде и продаже коммерческой недвижимости цена объекта должна быть указана за весь объект, а не за сотку или квадратный метр.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал