Начисление баллов за проведенные сделки
За завершенные сделки с недвижимостью на Домклик за счет ипотечных и собственных средств покупателей (неипотечные сделки) риелторам и компаниям начисляются баллы, где 1 балл = 1 завершенной сделке.
Учитываются все ипотечные и неипотечные сделки за последние 12 месяцев (например, сегодня 14 января 2021 года – учитываются сделки с 13 января 2020 года по 14 января 2021 года).
Если в сделке участвуют несколько агентств, то после выдачи кредита начисляется по 1 баллу каждому агентству (со стороны покупателя или продавца). Если от одного агентства участвует несколько риелторов, то компания получит 1 балл, но каждый риелтор – по 1 баллу.
Баллы начисляются по сделкам по приобретению готовых и строящихся объектов недвижимости в рамках всех программ.
Баллы начисляются в течение часа после выдачи ипотечного кредита и закрытия сделки менеджером ипотечного кредитования. В редких случаях это может занимать до 1 рабочего дня.
Если у агентства есть офисы в разных городах, то для каждого офиса баллы начисляются отдельно, исходя из количества проведенных сделок в этом городе.
❗️Если компания прекращает деятельность, перенос баллов в новую компанию не осуществляется.
Если компания закрывает офис и удаляет его, то баллы будут аннулированы.