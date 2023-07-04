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Начисление баллов за проведенные сделки

Дата публикации: 04 июл 2023
Начисление баллов за проведенные сделки

За завершенные сделки с недвижимостью на Домклик за счет ипотечных и собственных средств покупателей (неипотечные сделки) риелторам и компаниям начисляются баллы, где 1 балл = 1 завершенной сделке.

Учитываются все ипотечные и неипотечные сделки за последние 12 месяцев (например, сегодня 14 января 2021 года – учитываются сделки с 13 января 2020 года по 14 января 2021 года).

Если в сделке участвуют несколько агентств, то после выдачи кредита начисляется по 1 баллу каждому агентству (со стороны покупателя или продавца). Если от одного агентства участвует несколько риелторов, то компания получит 1 балл, но каждый риелтор – по 1 баллу.

Баллы начисляются по сделкам по приобретению готовых и строящихся объектов недвижимости в рамках всех программ.

Баллы начисляются в течение часа после выдачи ипотечного кредита и закрытия сделки менеджером ипотечного кредитования. В редких случаях это может занимать до 1 рабочего дня.

Если у агентства есть офисы в разных городах, то для каждого офиса баллы начисляются отдельно, исходя из количества проведенных сделок в этом городе.

❗️Если компания прекращает деятельность, перенос баллов в новую компанию не осуществляется.

Если компания закрывает офис и удаляет его, то баллы будут аннулированы.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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