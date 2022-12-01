Можно ли взять вторую ипотеку
При желании заёмщик может подать заявку на вторую ипотеку. При рассмотрении заявки банк будет принимать во внимание имеющуюся финансовую нагрузку от первой ипотеки.
Поэтому уровень дохода должен быть достаточным для комфортного покрытия расходов на обе ипотеки, даже если в одной из них вы являетесь только созаёмщиком.
Подать вторую заявку можно на любую программу, если повторное получение кредита по ней не противоречит условиям самой программы.
Если вы созаёмщик или поручитель, то вы тоже можете подать заявку на ипотеку, если это не противоречит условиям первой ипотечной программы, в которой вы находитесь в роли созаёмщика или поручителя.
Решение банка будет известно после подачи и проверки новой заявки.
Нужно ли предоставлять документы
Да, документы всё равно понадобятся. Список необходимых документов есть на странице ипотечной программы.
Нужно ли подтверждать доход
Да, если того требуют условия ипотечной программы.
Нужно ли оформлять страховку
Страхование залога обязательно, жизнь и здоровье заёмщика — по желанию. Страхование по новому кредиту оформляется отдельно, каждому залогу — свой договор страхования. Продлевать страховые полисы также нужно будет по двум кредитам.