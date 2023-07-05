Модерация и санкции
Модерация
Модерация — это проверка качества объявлений на соответствие правилам публикации Домклик.
Как происходит модерация
Проверка объявлений на соответствие правилам публикации происходит в следующих случаях:
- Сразу после создания и отправки объявления на публикацию
- После того, как по объявлению был совершен звонок
- Если на объявление поступила жалоба
- Если алгоритмы Домклик определили несоответствие объявления правилам публикации
Если во время проверки мы нашли ошибку, объявление будет не допущено или снято с публикации. Вы увидите результат проверки и причину снятия в личном кабинете Домклик.
Лимит бесплатных объявлений
Цель лимитов — уменьшить количество объявлений от недобросовестных агентов, которые указывают неверные данные.
Что такое «лимит бесплатных объявлений»?
Лимит бесплатных объявлений — это максимальное количество объявлений, которое агентство может бесплатно разместить на Домклик. Лимит устанавливают модераторы.
Сколько действует лимит?
Лимит будет действовать до тех пор, пока модерация не изменит решение о количестве бесплатных объявлений для агентства недвижимости.
Кто будет знать о лимите?
Глава компании. Подробнее — в разделе «Мои объявления» над списком всех объявлений.
Если агентство использует все бесплатные объявления, которые доступны по лимиту, в разделе «Мои объявления» появится предупреждение. Его увидят руководители офисов и агенты.
Что будет с платными объявлениями?
Лимит не учитывает объявления, которые размещены с помощью платных тарифов
Если срок действия платного продвижения истёк, объявление будет оставаться опубликованным и не будет учитываться в лимите бесплатных объявлений.
У агентства много опубликованных объявлений. Как на них повлияет лимит?
Опубликованными останутся только бесплатные объявления в рамках лимита и объявления с платным продвижением. Бесплатные объявления сверх лимита будут сняты с публикации.
Если вы уже превысили лимит — опубликовали все доступные бесплатные объявления — каждое новое объявление будет сохранено, но не опубликовано.
Как будут публиковаться новые объявления?
Бесплатная публикация будет доступна до тех пор, пока не превышен лимит. Чтобы опубликовать объявление сверх лимита, используйте платные тарифы.
Как происходит распределение объявлений между агентами?
Лимит бесплатных объявлений доступен всем агентам, прикрепленным к компании.
Куда писать, если есть вопросы?
Напишите обращение в службу техподдержки. Укажите тему: «Мои объявления и недвижимость на Домклик» ➜ «Мои объявления» ➜ «Объявление отклонено модератором».
Рейтинг агентов
Для агентов существует рейтинг, который рассчитывается ежедневно за последние 30 дней. Его нельзя увидеть, но он влияет на возможность размещать объявления. Чтобы высокий рейтинг сохранялся, достаточно соблюдать правила размещения объявлений, не игнорировать покупателей и регулярно обновлять свою базу объявлений.
Как только ваш рейтинг станет критически низким, публикация новых объявлений станет невозможна. Активные объявления останутся опубликованными.
Для поднятия рейтинга рекомендуем чаще отвечать на входящие звонки от покупателей, совершать больше сделок через Домклик и получать меньше жалоб. Как только рейтинг перестанет быть критически низким, мы сообщим об этом в push-уведомлении и снимем ограничение на размещение новых объявлений.
Пессимизация объявлений
Что такое «пессимизация объявлений»?
Пессимизация - это мера воздействия на недобросовестные агентства и отдельных продавцов, в объявлениях которых выявлены недостоверные предложения или некачественная обработка звонков.
Пессимизированные объявления понижаются в ранжировании (в том числе платное размещение и продвижение) и помечаются особыми уведомлениями:
- В объявлениях владельца встречаются нарушения
- Владельцу объявления сложно дозвониться
При этом пессимизированные объявления отображаются на Карте объектов и остаются в статусе Опубликовано. Они доступны по ссылкам и могут участвовать в сделках.
2) Что такое «понижение в ранжировании»?
Понижение в ранжировании значит, что объявления будут находиться в конце списка объявлений.
3) Сколько действует пессимизация?
Сначала пессимизация действует в течение 7 дней. В конце этого срока проводится проверка были ли устранены замечания, из-за которых была наложена пессимизация. Если замечания не устранены, пессимизация продляется еще на 7 дней.
4) Как я узнаю о том, что мои объявления пессимизированы?
Если вы руководитель компании, вы получите уведомления на сайте, в мобильном приложении (или СМС), а также по email. Если вы агент, то вы также получите уведомления. Получив их, обратитесь за информацией к своему руководителю.
5) Что будет с платными объявлениями?
Объявления с платным размещением и продвижением будут также понижены в ранжировании и помечены особыми уведомлениями.
6) Если все объявления агентства пессимизированы, что будет, если разместить новые объявления?
Новые объявления будут также понижены в ранжировании и помечены особыми уведомлениями.
7) Будет ли накладываться пессимизация за спам-звонки в агентство?
Нет, за спам-звонки пессимизация накладываться не будет.
8) Куда обращаться, если есть вопросы?
Напишите обращение в службу техподдержки. Укажите тему: «Объявления и недвижимость на Домклик» ➜ «Модерация объявлений» ➜ «Мои объявления пессимизированы»