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Менеджер по сопровождению партнёров: ответы на популярные вопросы

Дата публикации: 09 янв 2024
Менеджер по сопровождению партнёров: ответы на популярные вопросы
Содержание

В Домклик PRO есть возможность связаться с менеджерами по работе с партнёрами. В статье расскажем, кто такой партнёрский менеджер, как с ним связаться и по каким вопросам можно обращаться.

Кто такой менеджер по работе с партнёрами

Менеджер по работе с партнёрами (или менеджер по сопровождению партнёров) — сотрудник Сбера и Домклик, закреплённый за агентством недвижимости или застройщиком.

Кому доступен менеджер по работе с партнёрами

Менеджер доступен:

  • зарегистрированным на Домклик PRO и ведущим деятельность агентствам недвижимости;
  • аккредитованным застройщикам-партнёрам.

Риелторам, ведущим частную деятельность, сопровождение менеджерами недоступно.

Когда у компании появляется менеджер

Менеджер будет назначен через некоторое время после регистрации компании и будет закреплён за партнёром.

Если у компании офисы в разных регионах, то будет назначено несколько менеджеров.

Как партнёру связаться с менеджером

Связаться можно любым удобным способом. Например, заказать звонок в личном кабинете Домклик PRO, написать в мессенджерах или позвонить напрямую.

По каким вопросам можно обращаться

Партнёр может обратиться к менеджеру по любым вопросам:

  • условия кредитования и требования ипотечных программ;
  • по сделкам за свои средства;
  • по сервисам и услугам Домклик;
  • по работе с объявлениями и функционалу Домклик PRO.

Также можно обратиться, если есть вопрос по конкретному клиенту — менеджер сделает всё возможное, чтобы помочь.

Куда обращаться, если личного менеджера нет

Если вы являетесь частным риелтором, закрепление за вами личного менеджера недоступно. Но вы можете обратиться в онлайн поддержку партнёров. Подробнее о сервисе читайте в статье «Онлайн поддержка партнёров: что за сервис и как пользоваться».

Если вы — руководитель компании, но менеджер по сопровождению не назначался, закажите обратный звонок в личном кабинете Домклик PRO или оставьте обращение в техническую поддержку через раздел «Помощь».

Часто задаваемые вопросы

— Что делать, если менеджер ушёл в отпуск или на больничный?

В таком случае менеджер оповещает партнёра о том, что будет отсутствовать. Например, ставит уведомление на почте или в мессенджерах. А также даёт контакт сотрудника, который будет замещать.

— Доступен ли сервис онлайн поддержки агентствам недвижимости и застройщикам?

Да, вы можете обращаться за консультацией в онлайн поддержку, если ваш персональный менеджер недоступен, или создать обращение.

— Есть ли специальный номер телефона для партнёров?

Да, 8-800-600-07-43.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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