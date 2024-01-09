Менеджер по сопровождению партнёров: ответы на популярные вопросы
В Домклик PRO есть возможность связаться с менеджерами по работе с партнёрами. В статье расскажем, кто такой партнёрский менеджер, как с ним связаться и по каким вопросам можно обращаться.
Кто такой менеджер по работе с партнёрами
Менеджер по работе с партнёрами (или менеджер по сопровождению партнёров) — сотрудник Сбера и Домклик, закреплённый за агентством недвижимости или застройщиком.
Кому доступен менеджер по работе с партнёрами
Менеджер доступен:
- зарегистрированным на Домклик PRO и ведущим деятельность агентствам недвижимости;
- аккредитованным застройщикам-партнёрам.
Риелторам, ведущим частную деятельность, сопровождение менеджерами недоступно.
Когда у компании появляется менеджер
Менеджер будет назначен через некоторое время после регистрации компании и будет закреплён за партнёром.
Если у компании офисы в разных регионах, то будет назначено несколько менеджеров.
Как партнёру связаться с менеджером
Связаться можно любым удобным способом. Например, заказать звонок в личном кабинете Домклик PRO, написать в мессенджерах или позвонить напрямую.
По каким вопросам можно обращаться
Партнёр может обратиться к менеджеру по любым вопросам:
- условия кредитования и требования ипотечных программ;
- по сделкам за свои средства;
- по сервисам и услугам Домклик;
- по работе с объявлениями и функционалу Домклик PRO.
Также можно обратиться, если есть вопрос по конкретному клиенту — менеджер сделает всё возможное, чтобы помочь.
Куда обращаться, если личного менеджера нет
Если вы являетесь частным риелтором, закрепление за вами личного менеджера недоступно. Но вы можете обратиться в онлайн поддержку партнёров. Подробнее о сервисе читайте в статье «Онлайн поддержка партнёров: что за сервис и как пользоваться».
Если вы — руководитель компании, но менеджер по сопровождению не назначался, закажите обратный звонок в личном кабинете Домклик PRO или оставьте обращение в техническую поддержку через раздел «Помощь».
Часто задаваемые вопросы
— Что делать, если менеджер ушёл в отпуск или на больничный?
В таком случае менеджер оповещает партнёра о том, что будет отсутствовать. Например, ставит уведомление на почте или в мессенджерах. А также даёт контакт сотрудника, который будет замещать.
— Доступен ли сервис онлайн поддержки агентствам недвижимости и застройщикам?
Да, вы можете обращаться за консультацией в онлайн поддержку, если ваш персональный менеджер недоступен, или создать обращение.
— Есть ли специальный номер телефона для партнёров?
Да, 8-800-600-07-43.