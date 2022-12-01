Кошелёк Домклик: в чем выгода и как им пользоваться
Кошелёк Домклик — удобный инструмент для оплаты продвижения объявлений на витрине сайта Домклик.
Кошелёк позволяет быстро продвигать объявления из CRM или из личного кабинета. Продвижение позволит вашим объявлениям быть наверху списка, покупатели увидят их первыми. Это увеличит количество звонков и поможет быстро продать квартиру: «Продвижение объявлений: как получить больше звонков».
Кто и как может создать кошелёк
Создать кошелек может руководитель компании по ссылке.
Как пополнить кошелёк
- Пополнять кошелёк можно как с банковской карты, так и через расчетный счет.
- Пополнить кошелёк банковской картой может только руководитель компании.
- Пополнить кошелёк через расчетный счет можно с любой компании. При этом деньги зачислятся на компанию, чей ID кошелька и ИНН указаны в платёжном поручении. Посмотреть ID кошелька можно в интерфейсе Кошелька или сформировав памятку для оплаты (внести сумму в поле и нажать кнопку «Безналичный расчёт»)
Кто может продвигать объявления
Продвигать объявления могут зарегистрированные на Домклик сотрудники компаний, у которой есть кошелёк.
Кто и как управляет лимитами
Руководитель может управлять лимитами каждого сотрудника: делать безлимитными (по умолчанию), устанавливать фиксированную сумму, делать лимит недоступным.
Какие объявления можно размещать
Любые типы объявлений, кроме новостроек.
Как продвигать объявления
Если размещаете объявления через XML-файл (фид):
- Напрямую через вашу CRM
- Из личного кабинета (в объявлении нажмите кнопку «Купить премиум»)
Если размещаете объявления вручную: