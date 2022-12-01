Кошелёк Домклик: ответы на популярные вопросы
Как подключить кошелек к CRM?
После создания кошелька на Домклик вашим программистам нужно проставить специальные тэги в вашей CRM-системе. Это делается один раз.
После этого в интерфейсе вашей системы появится возможность продвигать объявления на Домклик — по тарифам «Экспресс» и «Премиум». Деньги будут списываться с баланса кошелька.
Какие объявления можно продвигать с помощью кошелька?
Размещенные вручную и через XML-файл (фид).
Можно ли продвигать объявления с помощью кошелька без CRM?
Да. В личном кабинете Домклик
Как пополнить кошелёк?
Пополнять кошелёк может только руководитель компании.
- Банковской картой: зачисление средств происходит моментально.
- Оплатой на расчётный счёт: зачисление средств обычно происходит в течение суток. В отдельных случаях зачисление занимает до 5 дней.
Что делать, если средства не зачислились через 5 дней после оплаты?
Напишите в службу поддержки. Укажите ID кошелька (в самом верху на странице кошелька) и время совершения платежа, или приложите копию платёжного поручения с отметкой банка. Срок ответа — от 1 часа до 3 суток.
Кто может использовать кошелёк для продвижения объявлений?
Руководитель компании, руководитель офиса или сотрудники (если они прикреплены к компании), у которых установлены лимиты средств на оплату услуг.
Кто устанавливает лимиты средств агентам?
Только руководитель компании.
Если руководитель компании не установил агенту лимит, сможет ли тот продвигать объявления?
Да. По умолчанию после создания кошелька все сотрудники могут использовать средства компании для продвижения объявлений.
Может ли руководитель запретить агенту продвигать объявления?
Да, для этого надо установить для агента лимит 0 ₽.
Как получить закрывающие документы для бухгалтерии?
Через систему электронного документооборота. Если такой системы у вас нет, документы будут высланы вам курьерской службой на адрес, указанный при создании кошелька.